走進山林與眾神之間 科博館《鄒．自然博物》特展登場

【民眾網諸葛志一臺中報導】國立自然科學博物館以「原住民博物學」策展為主軸，推出「鄒．自然博物 𝖼𝗈𝗎. 𝗆𝖺𝖼𝗎𝖼𝗎𝗆𝖺 𝗍𝖺 𝗁𝗉ʉ𝗁𝗉ʉ𝗇𝗀ʉ」特展，結合與鄒族文化息息相關的臘葉標本、影像紀錄與藝術創作，從族人的視角重新理解自然、生命與萬物之間的關係。

「鄒．自然博物 𝖼𝗈𝗎. 𝗆𝖺𝖼𝗎𝖼𝗎𝗆𝖺 𝗍𝖺 𝗁𝗉ʉ𝗁𝗉ʉ𝗇𝗀ʉ」特展由特富野社浦家主祭浦少光以鄒族族語祈福揭開序幕。此外，國立中正大學鄒族知識研究中心浦忠勇教授也致贈「原蘊山海間」、「鄒族的植物世界」與「鄒族獵場、踏查與敘事」3本重要著作予科博館原住民族科學中心，象徵鄒族知識與研究成果在博物館典藏體系中持續累積，未來被更多世代延續。

策展人、科博館人類學組陳叔倬博士指出，「原住民博物學」是根植於土地與生活經驗，憑藉親身實作與口述傳承，累積與自然共存的智慧。對鄒族而言，認識動植物不僅是辨識物種，更關乎理解其在自然中的角色，以及人類如何以尊重與節制的方式與萬物相處。

《圖說》在鄒族文化中，「楓香」被視為鄒族祖先的誕生之所。（科博館提供）

特展展出30多件臘葉標本，「楓香」被視為鄒族祖先的誕生之所；「金草蘭」象徵戰神，部落會所屋頂需種植此植物，參戰勇士也會佩戴以求庇佑；「雀榕」為戰神下凡的通道，被視為神樹；「栓皮櫟」因其幽暗森林形象，則被認為是惡靈的棲所，透過植物故事，理解動植物如何成為連結人、土地與神祇世界的橋樑。

科博館館長黃文山表示，希望透過博物館的公共教育角色，讓更多人看見原住民族世代累積的自然智慧，也藉由此次展覽，讓源於鄒族文化中的知識被理解、被尊重，引導大眾新思考人與自然的關聯。