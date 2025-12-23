走進山林過聖誕！ 大坑9與9-1號步道打造限定「愛戀步道」

9號步道涼亭可眺望台中市景及浪漫夕陽





聖誕佳節將至，你還在煩惱要去哪裡約會或溜小孩嗎？今年不妨換個方式，走進山林過節！台中市政府觀光旅遊局推薦市民朋友一處既健康又浪漫的節慶新選擇——大坑9號與9-1號步道。這條深受市民喜愛的熱門步道，化身為一本「可以走進去讀的故事書」，在充滿愛與溫度的節日裡，邀請大家大手牽小手，或與心儀的另一半，一起漫步芬多精滿滿的山林，展開一場屬於「小久」與「阿知」的愛戀旅程，讓幸福在每一步攀登中悄悄發酵。

大坑9號、9-1號步道打造聖誕限定「愛戀步道」

觀旅局長陳美秀表示，大坑9號與9-1號步道向來以坡度平緩、路線親民聞名，是親子共遊、全齡同樂的登山首選，更是許多市民日常運動、假日踏青的口袋名單。此次透過「閱讀山林」的創意概念，將步道轉化為一條隱藏版的「愛戀步道」，以故事方式串聯山林風景，講述「小久」與「阿知」從相遇、相知到相守的溫馨歷程，讓遊客在登山過程中，不再只是低頭走路，而是隨著步道節奏，一步步參與這場浪漫實境故事。

廣告 廣告

陳局長指出，從9-1號登山口出發，跟著象徵陽光溫暖的「小久」踏上旅程，與活潑可愛的「阿知」在步道上來場不期而遇；途中設計象徵熱戀的「氣球升空」橋段，最後走向代表承諾與陪伴的「長相廝守」，每一段路程、每一處轉彎，都彷彿在訴說愛情的酸甜苦辣，讓登山成為一段值得細細品味的情感旅程。

觀旅局進一步說明，為提升互動性與趣味性，步道沿線設置多處QR Code與甜蜜互動裝置，遊客可邊走邊掃描、閱讀故事內容，或留下合影紀念。來到山頂的「小狗鞦韆」時，不妨停下腳步，透過數位互動深入了解「小久」與「阿知」對未來的想像，或許也能在故事中，看見自己與家人、伴侶的影子。這不只是一趟爬山行程，更是一場與自己、與重要之人對話的心靈旅程。

小久與阿知的戀愛故事等你來體驗

試想在聖誕週末，與摯愛或家人坐在9號步道涼亭，遠眺台中市景與浪漫夕陽，吹著微涼山風，感受彼此的陪伴與心跳，這樣的回憶，往往比任何昂貴禮物都來得珍貴。此外，觀旅局強調，步道周邊的觀音亭視野開闊、休憩設施完善，是旅程中放慢腳步、共享溫馨時光的絕佳停留點，讓身心靈都獲得完整療癒。

台中市風景區管理所表示，希望透過「山林閱讀」活動，翻轉大眾對登山僅是運動的刻板印象，讓更多人發現山林中蘊藏的故事與情感。邀請市民朋友這個假期穿上舒適的鞋子，親自走進大坑「讀」山、讀故事。交通方面，建議多加利用大眾運輸工具，可搭乘觀光公車66副線至「大坑9號步道站」下車；自行開車者可將車輛停放於經補庫停車場。聖誕節是與重要的人相聚的時刻，歡迎大家走進大坑9號、9-1號步道，在山林之間，找到屬於自己的甜蜜與感動。

更多新聞推薦

● 冷氣團再襲！週四起低溫探10度 高山有機會飄雪