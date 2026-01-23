走進工地就是教室 莿桐饒平國小舊宿舍工地展翻轉文化資產教育想像

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】歷史建築不再只是靜態展示，而是成為孩子親身學習的現場。雲林縣政府於莿桐饒平國小舉辦舊宿舍修復再利用工程工地展，邀請學校師生、社區居民及民眾走進修復中的歷史建築，在建築師導覽下認識百年宿舍的修復歷程與未來活化藍圖，讓文化資產教育從課本走入真實場域，翻轉學習想像。

雲林縣政府於莿桐鄉饒平國小舉辦舊宿舍修復再利用工程工地展。(記者廖承恩翻攝)

饒平國小舊宿舍興建於日治時期，1936年規劃、1937年完工，2010年登錄為雲林縣歷史建築，為單棟二戶建的日式木造平房，原為學校職員宿舍。當年共興建兩棟，其中一棟已拆除改建為校內廚房，目前僅存本棟，亦是校園內最早期留存的重要建築，承載地方教育與生活記憶。

副縣長陳璧君表示，饒平國小舊宿舍屋頂採四坡水形式，屬雙併日式木造宿舍，形制完整，為日治時期公教人員典型宿舍樣貌。雖非縣內唯一案例，但就莿桐地區而言，屬少數保存完整者，加上位於校園內，管理條件良好，極具文化資產教育推廣及再利用潛力。未來修復完成後，將以「樹子腳文化學堂」為定位，轉型為社區共享空間，成為地方文化活化的重要節點。

邀請師生、社區居民與民眾走進修復中的歷史建築。(記者廖承恩翻攝)

文化觀光處副處長陳世訓指出，本次工地展透過教育推廣形式，讓學生與民眾實際走進修復現場，了解歷史建築的興建沿革、構法特色與修復細節，讓文化傳承不再只是展示成果，而是參與過程。本案為文化部文化資產局補助計畫，總經費2,139萬元，由中央補助、縣府配合款及自籌款共同支應，工程於113年12月25日開工，預計115年3月底前完工。

縣府說明，饒平國小舊宿舍為木構軸組建築，採布基礎與獨立基礎形式，結構以柱、樑組構而成，木構件多以傳統榫接，輔以金屬加固，屬日式「和小屋」建築，建築面積約151.5平方公尺。修復工程在保存原有風貌下，導入教育、文化展示與社區活動等多元機能，讓歷史建築持續在當代生活中發揮價值。

饒平國小舊宿舍為日治時期雙併日式木造四坡水宿舍典型。(記者廖承恩翻攝)

饒平國小校長陳茂雄表示，這棟舊宿舍陪伴多代師生成長，承載校友與地方居民的共同記憶。透過工地展，讓師生親眼看見修復過程，理解建築形式與早年生活樣貌，讓歷史不再遙遠。監造建築師趙金城也指出，施工中發現檜木葺屋頂防水層及具裝飾與採光功能的「狆潜」構法，展現宿舍獨特工藝價值，更凸顯其文化資產保存意義。