走進市場拚基層 吳昇翰徒步三峽爭提名展現決心力

（記者陳志仁／新北報導）爭取民進黨提名角逐2026年新北市議員的吳昇翰，今（17）日在立委吳琪銘陪同下，以徒步方式走訪三峽一整天，從清晨的三峽公有市場一路走到傍晚的三峽黃昏市場，與在地鄉親、長輩面對面聊天互動，傾聽地方心聲，展現深耕基層的決心。

圖／爭取民進黨提名角逐2026年新北市議員的吳昇翰，今（17）日在立委吳琪銘的陪同下，走訪三峽公有市場、三峽黃昏市場。（吳昇翰臉書）

吳昇翰表示，此行選擇最貼近生活的方式，走進市場、店家與街角，實際感受三峽的日常脈動，中午也前往在地知名的福仔飲食店用餐，品嚐滷肉飯，透過輕鬆的用餐時光與鄉親交換意見、拉近距離；他強調，未來將持續以最踏實的步伐深入社區，傾聽不同族群的需求，逐步累積地方共識。

走訪過程中，不少民眾主動上前寒暄，甚至拉著他的手直言，「你是咱三峽的女婿，一定支持！」讓吳昇翰深受感動；吳昇翰指出，這些話語不只是加油鼓勵，更是一份沉甸甸的期待與信任，也時刻提醒自己必須更加努力，以實際行動回應地方的託付。

圖／吳昇翰在立委吳琪銘、有木里里長胡幸姍等人的陪同下，共同走訪市場、與鄉親互動。（吳昇翰臉書）

吳昇翰也特別感謝多位地方人士一路陪同，包括有木里里長胡幸姍、礁溪里里長周志鴻，以及三峽公有市場會長李志信等人，共同走訪市場與街區、與鄉親互動，展現地方團結的力量；他也期盼「翰大家在一起」，與三峽鄉親並肩努力，為地方發展打拚，讓更多聲音被看見，讓改變真正發生。

