走進市場 花蓮忠孝國小文化走讀

忠孝國小學童與攤商互動

認識在地文化，花蓮縣立忠孝國小六年級學生們，今（20）日前往鄰近的中華市場，進行「文化走讀—我是傳統市場攤位小小研究員」課程，在市場自治會主委鄭元彰的導覽下，瞭解市場空間、攤位特色及傳統市場的運作方式，在真實場域中學習在地文化。

讓學生的學習更有感，學校在走讀前，帶領學生上網查詢各攤商資料、製作「攤商海報」，並向攤商發表自己的研究成果。各攤商也即時給予學生回饋，提供專業知識與經營心得，並解答學生的疑問，讓學生在互動中理解勞動價值與攤商日常。



忠孝國小表示，希望透過文化走讀，引導學生從日常生活出發，觀察城市、認識社區，讓知識不僅在教室裡，也能在市場的巷弄與攤位中自然生成。花蓮市長魏嘉彥特別肯定學校與市場的合作，他表示，傳統市場不只是採買地點，更是城市文化的縮影，這種生活化的學習方式，比課本更能培養觀察力與同理心。