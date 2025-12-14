走進庄頭聽民聲 林岱樺走訪宮廟為高雄祈福、勾勒市政藍圖

高雄市長參選人林岱樺近日密集走訪地方宗教行程，接連出席台灣天壇活動、張良廟祝壽典禮，並前往大樹聖保宮參拜。她走進庄頭、站在鄉親之中，一面為城市祈福，一面傾聽基層民意，實踐「以人為本、市民最大」的施政核心。

林岱樺指出，對城市治理者而言，宗教活動不僅是禮俗行程，更是最貼近民眾生活、最能反映地方需求的重要場域。在台灣天壇活動中，她與鄉親面對面交流，細聽對交通安全、長照服務、生活環境與地方建設的期待，並強調這些來自第一線的聲音，都是未來市政規劃不可或缺的依據。

↑圖說：林岱樺近日連續走訪多場地方宗教行程，傾聽第一線的市民聲音。（圖片來源：林岱樺辦公室提供）

在張良廟祝壽活動中，林岱樺除向神明祈求城市平安，也與信眾深入互動。她表示，宮廟長期扮演社區守護與凝聚情感的關鍵角色，市政推動不能忽略這股在地力量，未來市府更應成為社區最堅實的後盾，讓政策真正走進社區、落實在生活。

隨後前往大樹聖保宮參拜時，林岱樺再次強調，真正的市政思維必須從市民日常出發。她認為，市長不是高高在上的管理者，而是願意走進巷弄、傾聽不同聲音的同行者，將市民的每一份託付轉化為可執行、可感受的政策，打造安心生活、世代共好的高雄。

林岱樺也表示，未來將持續以市民需求為核心、以城市整體發展為目標，結合專業市政治理能力，帶領高雄穩健前行，讓每一位市民都能感受到被重視、被照顧的城市溫度。

