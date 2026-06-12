走進新竹人權地景 重新理解自由與人權重量

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新竹市政府推動人權教育與歷史記憶保存，「2026自由之前：走進新竹人權地景」實境讀劇導覽活動日前圓滿落幕。活動以新竹二二八事件中的旭橋事件及白色恐怖歷史為主題，結合實境讀劇與城市走讀，帶領民眾走入歷史現場，重新認識新竹的人權記憶。三場活動報名踴躍、場場額滿，吸引許多市民朋友熱情參與，更有不少家長帶著孩子一同走讀城市，在週末展開一場跨世代的人權學習之旅。

文化局表示，首場活動「旭橋事件情境讀劇」以1947年新竹二二八事件中的旭橋事件為核心，透過角色扮演與歷史情境演出，五個場景與七個角色，帶領參與者從不同立場與視角切入，感受當時市民面對衝突、壓迫與不安時的處境與抉擇。許多參與民眾分享，相較於課本上的文字描述，透過讀劇更能貼近歷史現場的氛圍，也更深刻理解歷史事件背後的人性掙扎與時代處境。

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文化局提到，後續2場「新竹人權地景小旅行」則由導覽員帶領民眾走訪城隍廟周邊、中央路與東門街路口、第一信用合作社、新竹州廳、市役所與旭橋（今成功橋）等重要歷史場域，從街道、建築與地方故事中重新認識新竹在二二八事件及白色恐怖時期所留下的歷史軌跡。

文化局指出，活動期間，不少家長特別帶著國小至高中階段的孩子共同參與，希望透過實地走訪，讓歷史不再只是課本中的文字，而是真實存在於生活周遭的城市記憶。

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