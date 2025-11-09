走進旗山、傾聽鄉親心聲 林岱樺打造更貼心高齡照護網

林岱樺(右)走訪旗山老街、市場，沿途向鄉親請安、傾聽在地心聲。 圖：林岱樺辦公室/提供

[Newtalk新聞] 高雄市長參選人、立委林岱樺昨(8)日挺進另一位參選人邱議瑩的本命區，走訪旗山老街、市場與天后宮參香，沿途向鄉親請安、傾聽在地心聲。過程中由三協里長劉文寶、大德里長曾慶義、湄洲里長陳聖允、南勝里長廖宗吉、上洲里長柯瑞斌、旗山農會總幹事方介佐、三農宮副主委張榮哲、總幹事吳清曲等地方仕紳陪同，展現旗山在地團結的溫厚人情。

林岱樺表示，旗山是高雄山城的重要生活與觀光核心，但在「長輩照顧」與「交通便利性」仍需加強，長者行動不便、就醫接送與採買不易。林岱樺推動偏鄉小黃公車 ，透過整合計程車與公運系統，提供更具彈性、預約制且補貼友善的交通服務，解決偏鄉地區交通問題，讓長輩能安全、方便出門。

廣告 廣告

林岱樺指出，面對高齡化加速，偏鄉銀髮族不只需要交通服務，更需要即時照護協助。她將推動「長者智慧手錶」，透過配戴具有定位、跌倒偵測、觀測血氧、緊急求救及健康監測功能的智慧手錶，並連線到高雄市7家醫院建置在地照護網絡。未來只要長輩在家中或外出時有突發狀況，系統可第一時間通知家屬與關懷中心，有效提升長者安全感，也減輕子女遠距照護壓力。

林岱樺強調，旗山不只是觀光小鎮，更要成為宜居的幸福山城。她提出「老街活化 × 長照升級 × 交通改善 × 在地青年發展」的整體戰略，透過老街品牌再造提升觀光、偏鄉小黃公車補足交通不足、智慧手錶守護銀髮族健康、並帶動區域產業與青年就業，形成完整的生活支持與產業發展鏈。

「讓長輩照顧更安心、讓孩子留在旗山有未來。」林岱樺表示，她將持續走入地方，用心聆聽並提出務實政策，讓旗山不只是好山好水，更是能讓幸福代代相傳的溫暖家園，並祈願天后宮庇佑旗山鎮平安順興、家家幸福。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

民調落後四位民進黨對手 柯志恩：不管誰出線 都是君子之爭

林玉山藝術實踐X高一峰紀念展登場 創價美術館同步致敬台灣近代大師

林岱樺(中)赴旗山天后宮參香，祈願鄉親平安順興、家家幸福。 圖：林岱樺辦公室/提供

林岱樺向鄉親宣示將住動偏鄉小黃公車補足交通不足、智慧手錶守護銀髮族健康。 圖：林岱樺辦公室/提供