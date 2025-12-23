走進日本福岡農村Homestay 高市三民國中學生接軌國際教育交流

高市三民國中學生出訪日本福岡進行教育交流。 圖：高雄市教育局/提供

高雄市三民國中25位學生出訪日本福岡進行教育交流，學生們到農村Homestay體驗日本家庭生活作息與農村文化，學生與家庭一同採收蔬菜、一起下廚；有的體驗洗溫泉與穿和服，對於接待家庭的友善熱情、傳統的日式房舍生活、綠意盎然的田野、豐富多樣的農作等，都讓學生們留下深刻有趣的經驗。

三民國中校長張振義、主任彭玉珍與組長柯翠菱，於12月10日至15日共計6天帶領25位學生出訪福岡，與當地私立西南學院、八女市立南中學校，以英日語互動溝通，展開有趣的學習交流，並在大刀洗町體驗農村Homestay，讓學生對於日本的文化有更深刻的認識。

學生住宿大刀洗町農村，與當地綠色旅遊協會代表廣木俊二、花等順子共同規劃課程，學生們分組到Homestay家庭體會日式生活作息與農村文化，有的學生體驗採收蔬菜、有的體驗洗溫泉、有的穿和服、有的一起下廚，對於接待家庭的友善熱情、傳統的日式房舍生活、綠意盎然的田野、豐富多樣的農作等，都讓學生們留下深刻有趣的經驗。

張振義校長說，三民國中建立每年出國學習的目標，以拓展學生的國際視野，培養溝通能力與文化理解，涵養宏觀的價值觀。去年113年造訪巴黎姐妹校查理配吉中學，今年114年持續出訪日本，到福岡、熊本、北九州等地學習有關文化、教育、歷史、生態、語言等課程，涵養學生獨立思考、解決問題的能力。

日本福岡出發前經過半年的詳細規劃，並實施一系列前置教學課程，例如台日文化差異、福岡特色歷史文化、語言與禮儀、編輯交流的簡報，並於10月底啟動台日線上交流與11月初到台南農村體驗實作；出訪６天期間，學生們須每天繳交學習心得。

這次出訪入校學習課程，更獲得福岡台灣總領事館處長陳俊銘與領事王鴻鳴的大力協助、福岡觀光聯盟川邊理沙小姐聯繫，讓整個國際交流的課程更精緻扎實。

交流中造訪福岡西南學院，是一所由小學到大學均有學制的私立學校，由部長佐藤美緒帶領友善的中學部學生，導覽與介紹學校特色，三民國中學生參訪圖書館、生物與化學實驗課，並參與西南學院劍道社練習，學習日本特色課程，另一有趣課程由台日兩校學生們分組，以英日語對話玩遊戲互動。

之後訪八女市立南中學校，由校長古川志乃帶領熱情的中學生與三民國中交流，兩校互相介紹台日的文化、歷史、景觀、美食、農產等特色，並體驗日本學校的營養午餐，學校還以走星光大道的方式愉快的他們道別，讓每個同學都很受感動。

王藝臻同學說，此次教育交流活動最重要的部分，是讓自己如何跟外國人交談與相處，同時去接受並享受其他不同文化。黃泰霖同學也說，這次交流學到了日語與禮貌，還看到了很多美麗的風景，暸解日本文化和習俗，獲益良多。

孫彤炘同學表示，透過這次日本交流的活動，不但開拓了眼界，也提升了溝通能力，更學會了獨立。林垣丞同學也說，透過這次Homestay，實際體會到日本家庭的生活方式，也更加了解文化的差異。雖然一開始有點不習慣，但覺得這樣的禮儀與方式，讓自己更加珍惜每一餐，能夠表達對他人的尊重。

6天的國際交流學習，也到日本御窯所在地伊萬里實作，熊本城天守閣學習歷史與建築，柳川遊船、福岡塔、博多運河城、門司港都是有趣的文化景點，130年前馬關條約簽約地的春帆樓與關門海峽的海底步行隧道，讓學生印證歷史課本所學，並參訪千年古老神社，櫛田神社的特色山笠文化祭，與祈求學業進步的太宰府天滿宮，學生們行程滿檔充實豐富獲益良多。

張振義表示，今年福岡交流，學生們深刻感受到日本文化中友善的態度與認真的精神，體會到當地學生對學習的用心態度，以及Homestay農村友善的生活文化。透過出發前準備課程的教學與實地參訪的印證，激發學生們對學習的熱忱與動力，讓學生接軌國際觀，也讓他們對未來充滿期待。

高市三民國中學生出訪日本福岡進行教育交流。 圖：高雄市教育局/提供

高市三民國中學生參與西南學院劍道社練習。 圖：高雄市教育局/提供

學生到大刀洗町農村體驗採收蔬菜。 圖：高雄市教育局/提供