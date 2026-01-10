走進有熊國 不只看書還能看熊！國資圖「藝」起保育 邀你給黑熊一個擁抱

「走進有熊國─臺灣國家公園黑熊保育特展」

來自水里的众擊坊演奏_聆聽森林的聲音坊為開幕活動進行表演

國資圖與三個高山型國家公園聯手 帶你一起「讀懂」真實又靈動臺灣黑熊世界

開幕活動貴賓大合影

導覽員為貴賓進行展區導覽解說

人與熊該如何相處，相信這是最近最受矚目的議題。國立公共資訊圖書館與內政部國家公園署攜手合作，集結玉山、太魯閣及雪霸三座高山型國家公園的研究精華，盛大推出「走進有熊國─臺灣國家公園黑熊保育特展」。展覽將一路展出至7月5日，透過珍貴的影像紀錄與互動策展，邀請民眾化身「科學小偵探」，從黑熊生態、原住民族傳統文化連結，到高山棲地研究、保育宣導與最新紅外線影像紀錄，一步步讀懂黑熊的生活世界，深入認識這位臺灣森林中的靈魂角色，並學習「人熊共存」的正確觀念。

國家公園署說明，黑熊最主要的棲息地在玉山、雪霸及太魯閣三座高山型國家公園，亦橫跨林業保育署臺中、嘉義、花蓮及臺東分署等管轄範圍，此次特展分享臺灣國家公園30年來在黑熊研究與經營管理的重要成果。

國家公園署署長王成機指出，臺灣黑熊是維繫森林健康的關鍵「保護傘物種（umbrella species）」。這意味著，保育了黑熊，就能同時庇護該棲地內的其他物種，進而維持整體自然生態系的豐富與健康，是實踐聯合國永續發展目標（SDGs）第15項「保育陸域生態系統」的具體展現。

王成機強調，實現長遠的人熊共存，無法僅仰賴政府部門、研究機構或保育團體，必須透過持續教育與溝通，向民眾傳達正確的人熊共存觀念，凝聚社區共識並促進在地參與。在國家公園場域內建立人熊和平共存的典範，正是國家公園持續努力的方向與願景。國家公園署將攜手各界夥伴持續深化黑熊保育行動，為臺灣自然生態與世代共榮的未來穩健前行。

玉山國家公園管理處處長盧淑妃說，臺灣黑熊被視為森林生態系中至關重要的關鍵物種。為了讓大眾深入玉山、太魯閣及雪霸三大高山型國家公園，本次特別與國立公共資訊圖書館跨界合作，共同策劃臺灣黑熊保育特展。展覽內容匯聚了國家公園長達30年的保育研究精華，根據歷年調查數據顯示，目前全臺臺灣黑熊的族群數量估計約在200至600隻之間；值得注意的是，其中超過50%的黑熊棲息於玉山國家公園境內，顯示該區域已成為黑熊保育的核心重鎮。

國資圖館長馬湘萍指出，圖書館不僅是知識的寶庫，更應扮演環境對話的橋樑。繼2025年與雪霸國家公園合作「探索山椒魚特展」獲得熱烈迴響後，今年再度與玉山國家公園攜手，再創佳績。

針對大眾最關心的「人獸衝突」議題，展覽也提出了核心解方：預防衝突的關鍵不在於「管理熊」，而在於「管理人與人類的食物來源」。透過移除吸引物、改變人類生活習慣，並結合持續的教育推廣，才能真正實現人熊和平共處的長遠目標。

展覽帶領民眾化身「科學小偵探」，從黑熊生態、原住民族傳統文化連結，到高山棲地研究、保育宣導與最新紅外線影像紀錄，一步步讀懂黑熊的生活世界。

除了靜態展覽，規劃了一系列寓教於樂的活動，包括「Bookpanda」定時導覽、閱讀講座、兒童主題書展，以及充滿年味的「馬上熊抱」新春賀歲。期望透過多元的閱讀推廣活動，將愛護生態、尊重大自然的觀念融入民眾日常生活中。