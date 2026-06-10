走進梵谷的「星夜」 《致梵谷》互動體驗 7 月 於《Sky 光·遇》登場

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《風之旅人（Journey）》、《Sky 光·遇》的遊戲開發商 thatgamecompany ，今日公開全新互動式體驗《致梵谷（Dear VanGogh）》。這項打破科技與藝術疆界的沉浸式體驗，將於 2026 年 7 月 17 日在旗下遊戲《Sky 光·遇》中免費登場，帶領用戶走進藝術家文森・梵谷（VincentVan Gogh）的畫作，經歷他的生命故事、感受他的掙扎，以及遇見那些陪伴在他身邊的重要人物。

「走進」他的生命故事，與數百年前的靈魂共鳴

有別於傳統觀賞藝術的單向凝視，《Sky 光·遇》打造跨越時空的座標，讓全球玩家走進文森・梵谷的世界，成為他生命故事的見證者。玩家將在《致梵谷》中徜徉在 3D 重現的多幅梵谷代表作中，親身體驗他標誌性的大膽色調與旋轉筆觸，感受他所推廣的後印象派藝術風格。

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（圖源：thatgamecompany）

在這趟沉浸式旅程中，玩家將隨著光影引導，見證梵谷在藝術家生涯中早期的迷惘、在巴黎迎來的創作覺醒，以及人生最後歲月中那脆弱卻耀眼的光芒致敬藝術的背後，不為人知的愛與無私奉獻 「我們相信遊戲能像其他經典藝術媒介一樣，承載相同的情感真實度。這次的互動式梵谷體驗，是我們對文森・梵谷及其家人背後的愛與奉獻所表達的致敬，」thatgamecompany 執行長兼創意總監陳星漢（Jenova Chen）表示。

陳星漢強調：「多數人眼中的梵谷，是一位獨自承受痛苦的孤獨藝術家。這份孤獨確實是他靈魂中很大的一部分，因此致敬他的故事意味著必須將這份情感融入這次的體驗中。但與此同時，我們也想讓大家看見那默默奉獻的家人，正是他們無聲的犧牲與堅定不移的支持，在不求回報的情況下陪伴他一路前行。這是多數人所不了解的故事面向。」

（圖源：thatgamecompany）

重閱長達數十年的書信：是什麼讓梵谷的藝術歷久彌新？

本次體驗的核心圍繞梵谷與弟弟西奧（Theo）長達數十年的書信往來。透過這些充滿懷疑、驚奇與堅定奉獻的字句，玩家將見證文森・梵谷一生的掙扎、西奧不移的信念，以及這段成就文森・梵谷藝術傳奇的珍貴歷史紀錄。

（圖源：thatgamecompany）

在西奧妻子約翰娜（Johanna）的引導下，玩家將化身歷史見證者，體會默默支撐梵谷不安靈魂的家族力量。同時，也將深入了解她兒子的誕生如何啟發梵谷邁向全新創作巔峰，以及她在梵谷 37 歲逝世後，如何不懈推廣其畫作使之流傳百世。

《致梵谷》融合深度探索與情感敘事，邀請所有人親身感受這份家族羈絆所帶來的重量與溫暖，並重新理解：藝術，很少能靠著作品本身獨自長存。

（圖源：thatgamecompany）

如何體驗：

《致梵谷》將於 2026 年 7 月 17 日推出，屆時可在 iOS、Android、Nintendo Switch、PlayStation 4 以及 PC（Steam）平台的《Sky 光·遇》遊戲應用程式中體驗。

關於《Sky 光·遇》

《Sky 光·遇》於 2019 年作為一款免費下載的 iOS 遊戲上市，以溫暖療癒的社交體驗與精美的畫面席捲全球，曾榮獲 Apple「iPhone 年度最佳遊戲」及SXSW「年度行動遊戲」等多項國際大獎。《Sky 光·遇》陸續擴展至Android、Nintendo Switch、PlayStation 4 和 PC（Steam）平台，截至 2026 年，全球下載量已突破 3 億次。