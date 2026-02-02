走進森林的書展時光 林保署宜蘭分署於臺北國際書展推出藤本植物與木材主題講座2/5登場

走進森林的書展時光，林保署宜蘭分署於臺北國際書展推出藤本植物與木材主題講座二月五日登場。（林保署宜蘭分署提供）

▲走進森林的書展時光，林保署宜蘭分署於臺北國際書展推出藤本植物與木材主題講座二月五日登場。（林保署宜蘭分署提供）

林業及自然保育署宜蘭分署今年一一五年與五南文化廣場合作，於臺北國際書展期間，在臺北世界貿易中心展覽一館政府出版品區攤位D620，推出二場兼具知識性與趣味性的主題講座，並同步舉辦《臺灣藤本植物多樣性》新書發表，邀請民眾一起用「閱讀」走進臺灣的森林世界。

二場主題講座，一一五年二月五日上午十一時三十分-十二時三十分，被遺忘的植物－臺灣藤本植物多樣性，主講人：楊勝任老師。一一五年二月五日下午四時三十分-五時三十分，你買的檜木是真的嗎？－臺灣常見商用木材圖鑑，主講人：張博任老師。

購書資訊：五南文化廣場：https://www.wunanbooks.com.tw/ 國家書店：https://www.govbooks.com.tw/羅東林業文化園區-森本屋：宜蘭縣羅東鎮中正北路一二四巷二號(0三-九五五O三一六)。

此次講座聚焦於「藤本植物多樣性」與「木材鑑別」兩大主題。為推廣生物多樣性與植物保育觀念，宜蘭分署特別邀請植物分類學權威、屏東科技大學名譽教授楊勝任老師，分享其最新著作《臺灣藤本植物多樣性》與《臺灣木質藤本野外鑑定手冊》。書中完整收錄臺灣四五一種藤本植物，其中木質藤本皆附有橫切面特徵，為國內少見且極具實用價值的植物工具書。講座中，楊老師將以深入淺出的方式，帶領民眾認識藤本植物的分類重點，並實際示範如何運用檢索表進行鑑定。

另一場講座則緊扣民眾日常生活，回應「你買的木材真的對嗎？」的常見疑問。宜蘭分署配合林業及自然保育署推動國產材政策，攜手國立嘉義大學森林暨自然資源學系團隊，歷時六年實地查訪與蒐集，完成《臺灣常見商用木材圖鑑》三大冊。全套圖鑑共收錄三六0種常見商用木材，其中包含國產材一一六種，為目前市面上收錄最完整的木材鑑別工具書。講座將由作者張博任老師分享木材鑑別的關鍵技巧，協助民眾提升辨識木材的實用能力。

活動當日於臺北國際書展五南文化廣場攤位現場購書，可享書展限定優惠，參加主題講座的民眾可以獲得專屬限量紀念品；未能到場的民眾，也可透過五南文化廣場、國家書店及羅東林業文化園區「森本屋」選購相關書籍，將森林知識帶回家。