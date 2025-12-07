走進森林 竹東社福中心用自然療癒情感

在講師指導下，親子協力完成竹材挑選、鋸切與搬運。





新竹縣竹東區社會福利服務中心6日辦理「大地親子FUN森日」家庭日活動，計有25組家庭，百餘人參加。活動特別結合竹東在地自然生態、客家文化共學及手作體驗，帶領弱勢家庭走進森林，透過協力鋸竹、野炊共食、自然創作等共作形式，不僅提供照顧者喘息支持，更有效協助參與的家庭在勞動與創作中，重新建立信任、修復親子情感與正向互動。

社會處表示，竹東區社福中心服務個案中，單親、隔代教養及經濟弱勢家庭比例偏高。這些家庭長期承受經濟與教養多重壓力，缺乏高品質的親子互動與陪伴，容易造成親子疏離、衝突，甚至影響孩子自信。因此，為積極回應弱勢家庭在親職關係與照顧壓力上面臨的挑戰，此次活動以自然療癒與親子共作為核心設計，創造一個機會，讓家長與孩子「一起動手做、一起享受成果」，從而強化家庭功能、增進歸屬感，並提升家庭韌性。

活動從親子「走入竹林」開始，在講師指導下，親子協力完成竹材挑選、鋸切與搬運，並透過竹具製作、戶外野炊等，共同從「無到有」製作竹鍋並享用午餐。此外，「水苔球植栽」與「客家米食DIY」體驗，則成功將在地客家文化與環境教育融入家庭支持服務中，活動過程歡笑聲不斷。



