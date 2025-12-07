走進森林、靠近彼此 竹東社福中心用自然療癒情感

竹東社福中心陪家庭用自然療癒情感，讓家長與孩子「一起動手做、一起享受成果」，從而強化家庭功能、增進歸屬感。（記者彭新茹翻攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣竹東區社會福利服務中心周休二日辦理「大地親子FUN森日」家庭日活動，計有廿五組家庭，百餘人參加。

縣府社會處表示，活動特別結合竹東在地自然生態、客家文化共學及手作體驗，帶領弱勢家庭走進森林，透過協力鋸竹、野炊共食、自然創作等共作形式，不僅提供照顧者喘息支持，更有效協助參與的家庭在勞動與創作中，重新建立信任、修復親子情感與正向互動。

社會處指出，竹東區社福中心服務個案中，單親、隔代教養及經濟弱勢家庭比例偏高。這些家庭長期承受經濟與教養多重壓力，缺乏高品質的親子互動與陪伴，容易造成親子疏離、衝突，甚至影響孩子自信。

因此，為積極回應弱勢家庭在親職關係與照顧壓力上面臨的挑戰，此次活動以自然療癒與親子共作為核心設計，創造一個機會，讓家長與孩子「一起動手做、一起享受成果」，從而強化家庭功能、增進歸屬感，並提升家庭韌性。

首次參加活動的阿德爸爸感動分享，平常工作忙碌，很少有機會這樣專心陪孩子做事情，看到孩子鋸竹、煮飯都很投入，也會主動幫忙，讓他知道孩子的能力比他想像的更棒；照顧兩名孫子的阿香阿嬤也笑著表示，平常都是她催促他們生活規矩，今天換他們教她怎麼鋸竹子，這也讓她明白原來一起做比一直講話來得更有效。

社會處表示，社會處持續推動「以家庭為中心、以社區為基礎」的服務模式，將家庭支持服務深度連結在地資源。期盼透過此精心設計活動，協助家庭在安全、歡樂的氛圍下重新靠近彼此，共同創造珍貴回憶。竹東區社福中心未來也將持續結合在地自然場域與文化特色，提供多元化、有韌性的家庭服務，讓這份愛的陪伴，成為所有家庭面對挑戰時的堅實力量。