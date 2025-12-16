走進濱線故事 哈瑪星號帶你回到鐵道黃金年代

【記者蔡富丞/綜合報導】文化部所屬國立臺南生活美學館（13）日攜手春臨臺灣文化事業坊，在高雄舊打狗驛故事館辦理「百大文化基地體驗工作坊—濱線小旅行」，以導覽、走讀與鐵道體驗，帶領民眾認識哈瑪星(濱線)的鐵道歷史與城市記憶。

舊打狗驛故事館前身為日治時期的打狗驛、台鐵高雄港站，是高雄第一個火車站，也是臺灣保存最完整的貨運車站。2017年更名為舊打狗驛故事館，在公私部門的努力下，完整保存了車站、月台、號誌樓等站區遺址與鐵道文化。近年結合哈瑪星鐵道文化園區資源，運用博物館展示的專業手法，保存、展示、推廣鐵道文化，2025年獲選為首屆文化部百大文化基地。

本場基地體驗工作坊從認識舊打狗驛故事館開始，隨後展開街區走讀，參與學員沿路走訪愛國婦人會館、高雄武德殿、鼓山漁市場、王沃故居、濱線倉庫群、新濱老街等地。活動亮點莫過於搭乘「哈瑪星號」小火車，學員親手體驗操作北號誌樓轉轍裝置與電器路牌閉塞機，並走進平時未對外開放的打狗水道量水器室等珍貴文化現場，活動吸引不少鐵道迷及大小朋友參加，許多人直呼這是「一生難得的珍貴體驗」。

國立臺南生活美學館表示，為了讓更多人走進百大文化基地，明年將持續與南部七縣市文化基地合作，推出更多創意體驗活動，誠摯邀請大家一同來感受這片土地上充滿生命力與故事的文化場域。