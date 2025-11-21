走進田寮洋的保育行動 羽豐米豐收祭開跑

限量田寮洋特色鳥類書籤，推出限定10款樣式，喜歡鳥類的朋友不容錯過。(圖:新北市農業局提供)

田寮洋是東北角重要的鳥類棲地，目前正值候鳥過境，新北市農業局於二十一日至三十日在福隆火車站辦理羽豐米豐收祭活動，民眾只要到指定店家消費即可獲得限量的鳥類特色書籤，集滿三款以上書籤還可換好禮，活動期間的每個週末還加碼現場互動遊戲，可以免費享用羽豐米爆米香，也舉辦四場次的田寮洋賞鳥行，邀請大家在芒花初開的時節，來貢寮一起換書籤、集好禮、賞飛羽。

新北市農業局長期輔導在地農友轉作友善耕作，並將田區提早翻犁以維持湛水環境，打造優質的棲息環境提供鳥類棲息，根據全球最知名的鳥類資源線上資料庫eBird顯示，目前在田寮洋紀錄到的鳥類高達三百六十八種，為全臺第一，保育有成。

活動期間的將舉辦四場次的田寮洋賞鳥行，由人禾環境倫理發展基金會環境人員帶領民眾由福隆火車站出發前往田寮洋尋鳥，幸運的話可以發現悠游在池塘裡的小水鴨、鳳頭潛鴨、琵嘴鴨，或是在湛水灘地的蒼鷺、大白鷺等，還有在天空盤旋的黑鳶、魚鷹、北雀鷹，或穿梭樹叢間的黃尾鴝、黑頭文鳥、黑喉鴝等，旅程中也會順道拜訪產出美味羽豐米的友善稻田，欣賞各種鳥類在這片土地穿梭，一起聆聽貢寮與田寮洋的生態故事。

另外，活動期間在福隆火車站前的瑞芳地區農會前方，現場還會用羽豐米製作爆米香，民眾只要參加環境教育互動遊戲，即可免費享用好吃的羽豐米米香。位於福隆火車站的活動主展場，也會販售羽豐米相關商品，農業局邀請民眾一起來貢寮田寮洋漫步，用吃好米的行動來支持鳥類保育。

新北市農業局長諶錫輝表示，田寮洋是農業部林業及自然保育署推動的「國土生態保育綠色網絡建置計畫」東北角溪流保育軸帶點位之一，農業局透過羽豐米豐收祭活動串連在地店家一同加入保育行列，也透過寓教於樂的環教遊戲，讓民眾更認識田寮洋的重要性與棲地維護作為，邀請大家在芒花盛開之際來貢寮走走，並找到田寮洋樂趣與溫度。