走進田寮洋的保育行動「羽豐米豐收祭」開跑

社會中心／洪巧璇、郭文海 台北報導員警開罰單，被民眾罵〝搶錢〞，沒開單，結果被檢舉人告發〝貪汙〞！台北市士林分局有2名員警，3年前驅離紅線違停的車輛，沒開罰單，結果，被檢舉違停的民眾告發，檢方依貪汙治罪條例中的圖利罪，將兩名員警起訴，員警因此停職一年，如今一二審都判無罪，讓兩名警察終於鬆一口氣。民視記者洪巧璇：「員警執勤看到路邊紅線上，有車輛違停卻沒有依規定開單，反而是叫車主把車開走，就被路過民眾看到，向士林地檢署告發兩名員警。」口頭要求違停車輛移車，卻沒有開單，兩名警察，怎麼也沒想到，因此被停職1年，還差點丟了飯碗，因為檢舉違停的民眾，指控員警不開罰單，就是貪汙、圖利。民眾：「可能他（檢舉人）被開過單子以後，他心裡有一種相反的感覺。」民眾：「我覺得這個就很難講，它條例是有可是問題有的時候，真的是應該有一點寬容。」民眾：「3分鐘臨停啊有人檢舉，不就要開單，就可以直接開。」沒開單舉發違停車輛遭控貪污 北市兩警二審再判無罪（圖／民視新聞）回溯到3年前，台北市士林分局接獲報案，民眾指稱，延平北路七段有無牌車違停紅線，葉姓以及應姓員警到場後，民眾立刻上前表示，車子是朋友的，並且是停在私人土地上，員警就誤以為這是非道路範圍，因此沒開單，這讓檢舉人相當不滿，告發兩名員警，檢方勘查後認定違停地點是公有土地，因此對兩名員警提出圖利罪起訴。員警辯護律師查克律師：「兩名警察跟那個車主完全不認識，他沒有必要為了要圖利這個，了不起幾千塊，頂多到一萬塊的這個罰單，然後葬送自己二三十年的警察生活。」一審法院認為，員警不熟悉法律，貪圖方便，才沒開單，只算是行政疏失，沒有圖利犯意，判無罪。檢方不服、提出上訴，高等法院認為，員警可能因一時疏誤，而未製單舉發，且雙方不認識，不構成圖利、貪汙，也判無罪。沒開單舉發違停車輛遭控貪污 北市兩警二審再判無罪（圖／民視新聞）員警辯護律師查克律師：「（員警）因為這件事情很煎熬，然後又被停職，去診斷之後罹患憂鬱症，然後暴瘦了20幾公斤。」法官一句〝無罪〞，讓兩名員警等了整整三年，終於放下心中的大石頭，也道出警方執勤的背後，總有許多說不出口的無奈。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：沒開單舉發違停車輛遭控貪污 北市兩警二審再判無罪 更多民視新聞報導安倍遇刺案開庭！山上徹也母妹曝家庭悲劇：我們是被統一教會摧毀的受害者她不在床上！媽媽監視器驚見女嬰卡床縫 電話叫不醒爸爸釀悲劇房仲副店長1週「激戰女業務6次」 內容曝秘書妻崩潰

民視影音 ・ 1 天前