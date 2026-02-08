走進田間拔菜頭 「龍馬幸福」好彩頭

名間鄉農遊觀光拔蘿蔔體驗，現場熱鬧滾滾。(名間鄉公所提供)

▲名間鄉農遊觀光拔蘿蔔體驗，現場熱鬧滾滾。(名間鄉公所提供)

農曆新年將近，正是白蘿蔔盛產的季節。名間鄉公所在新街村田寮巷舉辦「名間鄉農遊觀光拔蘿蔔體驗活動」，邀請親子家庭一起走進農田，捲起袖子親手拔蘿蔔，在超過1甲的蘿蔔田間不時傳來「嘿喲嘿喲」的加油聲與歡笑聲，一千多人在現場氣氛熱鬧又溫馨。

活動中，民眾在田間進行創意排字，大家分工合作，在綠油油的田地間排出「名間龍馬幸福」字樣，為新的一年送上滿滿祝福，成為活動中最吸睛的畫面之一，也讓農田化身為傳遞祝福的溫暖舞台。

廣告 廣告

活動特別規劃讓孩子走出教室、親近土地。在農友的帶領下，大小朋友學習「抓住整束葉子、往上拔」的小技巧，不少孩子是第一次看到埋在土裡的白蘿蔔，當親手拔出一根根碩大又新鮮的蘿蔔時，臉上滿是驚喜與成就感，也更能體會農民耕作的辛勞與收成的喜悅。

名間鄉鄉長陳翰立表示，白蘿蔔在台語中稱為「菜頭」，有著「好彩頭」的吉祥寓意，希望透過親子一同參與農事體驗，讓孩子從實作中認識在地農作物，也讓食農教育自然融入生活，增進親子互動與對土地的情感連結。南投縣吳棋楠及名間鄉代表會主席陳金樹歡迎大家一大早來到名間一起同樂之外，也跟鄉親拜個早年。

除了拔蘿蔔體驗，現場也安排打卡換蘿蔔提袋，並準備熱騰騰的蘿蔔貢丸湯供民眾品嘗，讓參加者不僅滿載而歸，也把象徵「好彩頭」的美味一起帶回家。名間鄉公所表示，未來將持續推動結合農業、教育與生態的體驗活動，讓更多民眾在參與中認識名間、愛上名間。