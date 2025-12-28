走進百年老茶樓的時光隧道！蓮香樓一壺茶、一籠推車點心，重溫1927年的老香港日常

有些餐廳，不是因為裝潢時髦，

也不是因為話題新穎，而是因為時間本身，仍然願意為它保留位置。

香港｜蓮香樓

在香港，如果想找一間真正把「飲茶」兩個字活成日常風景的地方，

那麼，香港蓮香樓，一定會被反覆提起。

百年蓮香｜仍在蒸籠裡冒著熱氣的老茶樓

蓮香樓創立於 1927 年，走過將近一個世紀的光景。

推門而入，迎接你的不是安靜舒適的餐廳空間，

而是一種近乎「市場感」的熱鬧，推車在桌間穿梭、茶壺與杯盞輕碰、

廣東話此起彼落，蒸氣在空氣中緩緩流動；

這裡沒有刻意被保存成「懷舊」，而是仍然活在現在。

推車點心，是蓮香樓的靈魂

在蓮香樓，點餐不是掃 QR Code，也不是低頭畫單。

而是抬頭看、出聲問、直接拿。

推著點心車的阿姨、叔叔，

一籠一籠喊著：蝦餃、燒賣、排骨、鳳爪……

你需要的不是猶豫，而是一點果斷；

這樣的節奏，正是老香港飲茶的日常。這一桌，就是蓮香樓最經典的樣子

那天，我們點了桌上的這些，

蒸籠裡，是 蝦餃，外皮晶瑩透亮，蝦肉爽脆，

是不需要解釋、也不需要修飾的正確。

另一籠是燒賣，肉香扎實、比例傳統，

吃得出老茶樓對基本功的堅持。

腸粉。醬油一淋，滑順的口感，

替蒸點之間做了很好的節奏轉換。

桌邊那碗深色湯品，

則是老香港飲茶桌上常見的 丸仔翅。

桌上還有一壺 熱茶。茶色深沉，不是為了搶戲，

而是讓每一口點心，都能慢慢被完成。

這樣的一桌，沒有花俏，卻把「飲茶」最核心的樣子都放齊了。

為什麼茶樓裡會有「丸仔翅」？

丸仔翅，是一道非常「香港式」的料理。

它並不是真正的魚翅，

而是以粉絲、筍絲、肉絲、香菇等材料，用羹湯的方式，

模擬魚翅的口感與層次。

在過去，真正的魚翅價格高昂，並非一般人日常能負擔；

於是，香港人用手藝與智慧，創造了「丸仔翅」，

一碗親民、暖胃，也能被端上茶樓桌面的湯品。

它不是主角，卻很重要；不奢華，卻很有存在感。

一壺茶，坐進香港的日常裡

在蓮香樓，茶不是配角。普洱、香片、壽眉，茶資另計，

卻是整場飲茶體驗不可或缺的一部分。

你會看到老香港人翻著報紙、熟客高聲聊天、旅人一邊拍照、一邊不知所措；

而蓮香樓，就靜靜地把這些畫面，全部容納。

如果你問我，蓮香樓值不值得來？我會說，如果你追求精緻創意，那不一定；

但如果你想坐進香港的時間裡，那麼，這裡很適合。

一壺茶、一籠點心，人聲鼎沸，

而歲月，仍在蒸籠裡慢慢冒著熱氣。

香港蓮香樓 Lin Heung Tea House