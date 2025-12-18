走進真實職場！高雄青年沉浸四大產業 一次打開職涯新視野

▲透過「職對你有港覺」職場體驗，學員參訪「漢翔航空工業股份有限公司」並深入了解國防製造、航空器維修等航空技術，以及漢翔航空與美國波音、法國空中巴士等國際大廠的合作布局。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市政府青年局推動「職對你有港覺」計畫，持續打造青年探索職涯多元平台。今年11月串聯運動生活、傳統戲曲、航太科技及醫療建築四大產業，規劃四場深度職場體驗，吸引逾二百名學生參與。青年走入真實工作場域，從現場操作、製程觀察到專業人員交流，進一步掌握專業職能與未來需求，同時也透過跨域體驗看見產業脈動，有助開展未來職涯的清晰想像。

青年局長林楷軒表示，「職對你有港覺」計畫不只幫助青年認識產業，也為企業創造與年輕世代交流的機會。透過實際開放工作場域，企業能更早讓學生了解產業樣貌與職務需求，也有助於看見青年的人才潛力，建立長期的人才連結。對青年而言，能在求職前實地了解產業運作、工作內容與所需能力，進一步確認自己的興趣與發展方向，讓未來職涯選擇更有準備。未來青年局將持續引入更多元的產業場域，陪伴青年以更開闊的視野探索職涯方向。

廣告 廣告

▲ 健身工廠教練示範器材操作與肌群啟動方式，並說明安全評估、訓練與動作細節，協助青年理解運動產業的專業要求。

在運動產業領域，青年走訪台灣最大連鎖健身品牌「柏文健康事業股份有限公司（健身工廠）」，由健體顧問介紹會籍管理、場館設施與教練養成等營運模式，並示範安全動作與課程規劃流程，使學生理解健身領域背後涉及的運動科學、評估技術與服務管理等多重職能，豐富的專業知識讓就讀中山附中的吳同學直呼，「健身產業不僅要懂得運動科學，還要有與客戶溝通與服務能力，這樣的職業十分吸引人。」

▲學員練習水袖甩、收、控的基本動作，透過手腕發力、袖幅軌跡與控制，體會戲曲在力道、節奏與身段協調上所需要的動作要求與技巧。

文化藝術方面，青年前往國立傳統藝術中心臺灣豫劇團，由劇團老師講解「生、旦、淨、丑」的角色行當、戲服工藝與劇場舞台調度等分工，並示範傳統戲曲中表達情感的水袖、唱腔與基本身段，期間也引導學生穿戴戲服練習表演技巧，深刻體驗傳統戲曲的精髓所在，也讓來自德國就讀中山附中的交換學生王愛星讚嘆，「細緻戲服加上老師示範的身段令人驚艷，深刻感受到台灣文化的迷人魅力！」

▲漢翔航空工程師以 TFE1042 渦輪扇發動機為例，向學生講解機體核心構造，協助青年掌握航太產業在精密製造與系統整合上的專業要求。

在科技工程領域，青年參訪台灣唯一具備飛機與引擎研製能力的「漢翔航空工業股份有限公司」，深入了解國防製造、航空器維修等航空技術，以及漢翔與美國波音、法國空中巴士等國際大廠的合作布局。學生走進機匣工廠，近距離參觀精密加工與零組件製程，體會航太產業對技術精度、品質控管與系統整合的高度要求。中山附中蔡涵庄表示，「看到台灣能自主研製戰機和引擎，那種守護國家安全、靠自己技術站穩腳跟的感覺，真的非常震撼。」

▲高禾醫院以院區平面圖為例，向學生解說醫療建築設計所需要的空間規劃，例如機能分區、潔污動線、設備配置與通風系統等，協助學員理解醫療空間在安全與機能上的整體考量。

在醫療建築方面，青年走訪榮獲德國「iF Design Award」與「Red Dot Design Award」雙料國際設計大獎、被譽為「全台最美醫療中心」的高禾醫院。在院方主管說明下，參觀建築結構、節能工法、換氣系統與感染控制配置，並帶領學生觀察診間、病房與醫療設備的動線規劃，理解醫療建築如何在細節中兼顧美學、安全與人本需求，沉浸式巡禮也讓高雄高工建築科李同學驚嘆：「完全顛覆對醫院的想像！」

青年局指出，職涯探索需要深入產業並透過真實接觸，才能讓青年對職場環境留下深刻印象。後續將與企業合作持續推出不同領域的職場體驗，陪伴青年探索未來，強化職涯競爭力。「職對你有港覺」活動資訊，請關注高雄市政府青年局官網、FB、IG社群平台，或加入LINE官方帳號（@youth.kcg）掌握最新資訊。（圖╱高市府青年局提供）