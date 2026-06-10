走進眷村好時光！彰化中興莊故事館正式開幕

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走進眷村時光！彰化「中興莊故事館」正式開幕！（圖：李河錫攝）

彰化縣政府為保存眷村文化資產，特別整修「中興莊」，並成立「中興莊眷村文化園區故事館」，在今天(10日)冒雨熱鬧開館，並為園區內公共藝術作品《同舟》揭幕；中興莊故事館分成1館及2館，用不同手法呈現中興莊歷史與眷村文化，並結合AI、AR科技打造沉浸式參觀體驗；從即日起開放參觀！

安置來自山東「大刀部隊」的彰化市中興莊，在中央與地方攜手耗資約2億7千萬元，歷經多年修復下，在今年(115年)正式完工；並在「2025臺灣設計展～彰化行」開展期間，以「人人百貨」打開全國知名度；縣長王惠美，感謝在各界努力下，把原本環境髒亂、有如廢墟的中興莊，幻化成「中興莊眷村文化園區」；如今，還迎來「中興莊故事館」正式開幕，期盼過去的抗戰的史實以及眷村文化不被時間給淹沒。

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故事館共劃分成1館及2館，透過科技藝術、文物展示、歷史影像、口述故事重現歷史的景致；詳細介紹原住戶從1939年辛苦遷徙來臺的過程，以及中興莊靈魂人物「高芳先」將軍所成立「青島保安大隊」的英勇事蹟，2館則以科技藝術為核心，透過AI技術讓眷村生活及歷史場景重現，並運用AR科技展現「大刀」部隊的特有史料，還有「希望之丘360度」模型區，重現整座中興莊輪廓樣貌，非常值得前來體驗。

彰化「中興莊故事館」正式開幕，邀您體驗眷村新美好時光！（圖：李河錫攝）

此外，在園區內特有的「公共藝術作品～《同舟》」也同步揭幕；創作靈感來自於一群山東同鄉搭乘渤海輪，幾經遷徙來到彰化這塊土地的歷史記憶；藝術家運用「候鳥遷徙」意象，結合眷村文化、居民記憶及歷史紋理，透過藝術創作，呈現不同世代對於「家」及「記憶」的想像，打造兼具文化教育、藝術美學跟觀光遊憩的文化新據點。歡迎全國民眾蒞臨中興莊，親身感受這座眷村的獨特新魅力。

中興莊眷村人文協進會理事長高華國表示，中興莊與全台其他眷村截然不同，其是唯一由「單一完整部隊」撤退來台組成的眷村。感謝王縣長縣府團隊的高度執行力，協助活化中興莊、順利完成故事館，居民也會協助提供文史資料，讓這段故事可以永遠流傳。「中興莊故事館特展即日起開館，時間週二至週日上午11時~下午5時，周一休館」。（李河錫報導）

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