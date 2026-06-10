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走進眷村時光！中興莊故事館開館 AI、AR重現歷史記憶。圖／記者鄧富珍攝





彰化縣政府推動眷村文化保存再添新成果，位於彰化市的中興莊眷村文化園區故事館今（10）日正式開館，園區公共藝術作品《同舟》也同步揭幕。縣長王惠美表示，故事館透過文物展示、歷史影像、口述故事及AI、AR科技應用，重現中興莊發展歷程與眷村生活樣貌，邀請民眾走進眷村時光，感受歷史文化與當代藝術交會的魅力。

走進眷村時光！中興莊故事館開館 AI、AR重現歷史記憶。圖／記者鄧富珍攝

王惠美指出，中興莊眷村文化園區歷經多年修復，今年3月正式完工，總經費約2.7億元，其中獲國防部補助3,400萬元、文化部補助8,450萬元，縣府自籌1億5,100萬元。園區從昔日環境老舊雜亂的眷村，蛻變為兼具文化保存與觀光休憩功能的重要據點。

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故事館分為一館及二館。一館以歷史脈絡為主軸，介紹原住戶自1939年遷徙來台的歷程，以及中興莊重要人物高芳先的事蹟；二館則以科技藝術呈現眷村生活場景，透過AI技術重現歷史記憶。一館二樓另設有AR互動體驗區，展現大刀功夫招式，並設置「希望之丘360度」模型區，完整呈現中興莊聚落輪廓。

走進眷村時光！中興莊故事館開館 AI、AR重現歷史記憶。圖／記者鄧富珍攝

同步揭幕的公共藝術作品《同舟》，由藝術家賴亭玟創作，以山東同鄉搭乘渤海輪來台的歷史為靈感，結合候鳥遷徙意象、眷村文化與居民記憶，詮釋不同世代對「家」與「記憶」的情感連結。

文化部文化資產局主任秘書張祐創表示，中興莊是全國13處眷村文化保存區之一，在縣府團隊努力下成功修復活化，並串聯八卦山周邊景點，展現文化資產保存成果。

走進眷村時光！中興莊故事館開館 AI、AR重現歷史記憶。圖／記者鄧富珍攝

中興莊眷村人文協進會理事長高華國指出，中興莊是全台唯一由單一完整部隊撤退來台所形成的眷村，具有獨特歷史價值，未來將持續協助蒐集文史資料，讓珍貴記憶得以傳承。

文化局表示，目前園區採ROT模式引進人文中興文創股份有限公司進駐營運，未來將規劃眷村風格住宿、文創商店、藝文展覽、導覽走讀及社區共融活動等內容，預計6月底先行開放三成空間試營運，12月全區正式營運，打造彰化兼具歷史、人文與藝術特色的文化新亮點。

走進眷村時光！中興莊故事館開館 AI、AR重現歷史記憶。圖／記者鄧富珍攝

走進眷村時光！中興莊故事館開館 AI、AR重現歷史記憶。圖／記者鄧富珍攝

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