走進社區推動食農教育 雲林推動會古坑麻園登場

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣政府今（18）日上午於古坑鄉麻園村林果園舉行「114年雲林縣食農教育推動會第2次會議」，由副縣長謝淑亞主持。此次會議跳脫傳統會議室形式，特別選在食農教育實際場域召開，透過走讀麻園社區，讓推動會委員深入了解雲林近兩年在食農教育場域優化與社區文化結合上的推動成果，展現縣府推動食農教育「接地氣」的決心。

會議由副縣長謝淑亞主持，特別選在食農教育實際場域召開，讓推動會委員深入了解雲林近兩年在食農教育場域優化與社區文化結合上的推動成果。（圖／記者蘇榮泉攝）

農業處於會中說明，114年度截至12月5日，縣府已辦理27場次食農教育推廣活動，涵蓋學校工作坊、大學教師媒合入校、食農教育遊戲推廣，以及協助農會與學校帶領營養師、學生與民眾走訪山線與海線食農場域。今年也首度結合童軍教育，與斗南重光國小合作辦理童軍食農營，吸引超過500位師生參與，並持續協助營養師與校方導入更多在地優質食材進入校園。

此外，「114年雲林縣食農教育場域優化補助計畫」已核定37件申請案，協助在地農民與業者提升場域設備、教案內容及場域特色，強化食農教育的永續發展基礎。縣府亦完成全縣食農教育場域盤點與輔導，會中決議未來各局處辦理員工活動、交流參訪及學校戶外教學時，優先運用在地食農教育場域。

副縣長謝淑亞表示，食農教育推動計畫是一項長期且連續的工作，縣府將持續透過跨局處合作，結合在地資源，從營養、健康與環境面向深化推動，讓食農教育真正融入縣民日常生活。

