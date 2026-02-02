走進竹東林業聚落建築群迎新春 名家揮毫送春聯、體驗創意手作

〔記者廖雪茹／新竹報導〕迎接象徵奔放與活力的馬年，林業及自然保育署新竹分署邀請書法名家謝瑞煌大師團隊，本週六(7日)上午10點在竹東林場建築群現場揮毫，免費贈送春聯，與民眾一同迎新送舊，下午則安排新春手作體驗，邀請民眾走進林場老屋，在藝術活動與年味中迎接嶄新的一年。

新竹分署表示，竹東林業聚落建築群自第一期修復工程完成並開放參觀以來，已逐步成為地方認識林業歷史與親近林業文化的重要場域。透過歷年展覽與活動的累積，不僅保存了伐木與運輸的產業記憶，也持續以嶄新的策展方式，與民眾分享林業轉型與永續發展的成果。

其中，去年底甫落幕的《咔噹咔噹到竹東－竹東林業探索展》，以林業鐵道意象為引，串聯竹東林場的歷史脈絡與未來想像，讓民眾在互動體驗中，重新認識竹東作為林業重鎮的重要地位。

隨著農曆新年即將到來，新竹分署延續場域活化精神，7日上午10點到下午1點舉辦「金馬迎新春－名家揮毫贈春聯！」迎春活動，歡迎民眾索取春聯1張，數量有限，贈完為止；同日下午1點到4點的「創意剪紙、手繪紅包袋」，可現場參加新春剪紙與手繪紅包袋活動。活動地址是竹東鎮中正路212號。

林業署新竹分署7日上午10點將邀請書法名家謝瑞煌大師團隊，在竹東林場建築群現場揮毫，下午安排新春手作體驗，與民眾一同迎新送舊。(記者廖雪茹攝)

