走進紅頂穀創：從GTS標章申請，認識全台第一家「穀物文化」主題的永續觀光工廠

在國際市場將「永續」視為合作與採購基準的當下，旅行業正面臨全面轉型。交通部觀光署於 2025/11/06 舉辦「旅行業永續旅遊研習暨參訪」，帶領旅行社高階主管走訪已通過 Green Travel Seal（GTS）綠色旅行標章查核的「紅頂穀創穀物文創樂園」，觀摩永續目的地的實務經營。

紅頂穀創以穀物文化為核心，結合 GTS 永續標章、食農教育與透明製程，成為旅行業觀摩的永續示範場域。

紅頂穀創：以穀物文化為核心的永續示範基地

紅頂穀創隸屬馬玉山食品，是全台首座以「穀物文化」為主題的觀光工廠，同時具備多項永續與觀光認證，包括：

✔ Green Travel Seal 綠色旅行標章2025年查核

✔ 經濟部認證國際亮點觀光工廠

✔ 全台第一家「穀物文化」主題的觀光工廠

✔ 馬玉山ESG示範基地，推廣食農教育

馬玉山自 1961 年創立以來，以穀物專業與食品安全為品牌核心。館長表示，申請 GTS 的過程，讓企業得以完整檢視營運制度，從員工培訓、採購管理、廢棄物處理，到與 SDGs 指標的連結，皆更具系統化。

紅頂穀創同時肩負教育使命，藉由展覽、實作與校外教學，培養下一代對食物來源、資源使用與永續生活的理解。

館長表示，申請 GTS 的過程，讓企業得以完整檢視營運制度。

館舍導覽、磨穀樂DIY：從穀物知識到生產透明的全方位呈現

館內以五大展區呈現品牌故事、穀物知識與產品研發，包含星光隧道、企業形象、品牌歷史、穀物知識與產品陳列。透過展區玻璃窗，可直接觀察包裝生產線的現場運作，展現食品工廠的透明製程。

馬玉山自 2005 年起導入國際食品安全驗證，在多起食安事件中全數通過檢驗，累積市場信任，也促成 2015 年成立觀光工廠、推動「食安教育從小做起」的理念。館內烘焙部門堅持原料自主，從吐司到飲品皆由自家製作，確保食品安全可控、品質可追溯。

參訪當日特別安排「磨穀樂」DIY，讓學員親手以石臼研磨穀物，將穀粉帶回日常生活，也重新理解食物得來不易的價值。

館內以五大展區呈現品牌故事、穀物知識與產品研發。

永續實務分享：GTS 帶來的反思、挑戰與效益

紅頂穀創綠色旅行專案負責人劉副理，以「GTS 標章申請與經營經驗」分享企業在導入永續時的關鍵洞察。

從危機意識到永續思維轉向

最初的契機來自一場工研院演講，有業者因未符 ESG 而失去台積電訂單，讓團隊真正意識到永續是企業生存條件，而非形象活動。因應每年逾 30 萬名、以學生與親子為主的參訪客群，團隊更重視教育影響力，希望讓永續「看得見、摸得到」。

以GTS標章，作為永續經營的自我檢視工具

GTS 共涵蓋十幾項指標，內容橫跨環境、文化、社會三面向。紅頂的優勢在於「員工關懷」的深度落實，例如選擇不遷廠、留在高雄左營以照顧在地員工。然而，位於都會型工業區的限制，使「文化保存」成為最具挑戰的指標。而數據蒐集則是推動永續最繁瑣的環節，團隊需長期紀錄用電、用水與廢棄物資料，才能進行減量評估。

紅頂穀創綠色旅行專案負責人劉副理分享GTS 標章申請與經營經驗。

永續推動的現實面拉鋸戰

永續推動困難最大在「理想與成本的角力」。例如：改用 FSC 森林認證紙張，成本顯著增加、「永續小學堂」因主題不如 DIY 吸睛，報名率不如預期、鼓勵自備環保袋也需考量顧客反應等經驗，反映永續不是宣示，而是需要持續調整與折衷的管理過程。

但面對「永續是否帶來商機？」的提問，劉副理給出肯定答案。現今企業與大專院校在規劃員工旅遊、校外教學時，愈來愈多會主動要求 ESG 或 SDGs 內容，甚至指定要「綠色行程」。

面對永續轉型議題，紅頂穀創穀物文創樂園認為「導入永續，是重新定義企業定位的過程。它不僅是企業責任，也是給下一代的承諾。」

