走進紫蝶幽谷！桃花源關懷協會參訪茂林體驗標放見證生態之美

【互傳媒／記者 宋天來／ 高雄 報導】茂林國家風景區管理處茂林環境教育中心今(28)日舉辦推廣生態保育公益課程，邀請桃花源關懷協會與屏東市勝利國小師生參與備受好評的「茂林蝶蹤」環境教育課程。透過專業導覽、紫斑蝶深度介紹以及珍貴的標放體驗，參與成員不僅帶回了滿滿的生態知識，更在自然芬多精的洗禮下，留下了一段難忘的山林回憶。

本次課程中深入「紫蝶幽谷」 探索世界級自然奇觀，茂林是全球唯二的越冬型蝴蝶谷之一。活動當天，桃花源關懷協會的夥伴們在環境教育導覽員的帶領下，步入蜿蜒的賞蝶步道。課程核心圍繞著紫斑蝶的生命週期與遷徙習性展開，團員們近距離觀察紫斑蝶在陽光下閃耀著神祕「幻光」的翅膀，無不對大自然的鬼斧神工感到驚嘆。

課程中最受矚目的環節，為教育價值的「紫斑蝶標放」體驗。在環境教育中心專業講師的解說中，學習以極其溫柔的方式，在不傷害蝴蝶的前提下於薄如蟬翼的翅膀上留下科學標記；這項行動不僅承載著追蹤遷徙路徑與壽命研究的科學使命，更是一場震撼心靈的生命教育。當大家目送著親手標記的紫斑蝶重新振翅、飛返山林綠意時，內心皆湧現難以言喻的感動，在見證生命頑強韌性的同時，也更加堅定了守護自然環境與生態永續的信念。

這次的「茂林蝶蹤」課程非常充實，協會一直致力於讓會員接觸多元的文化與環境教育。透過標放過程，我們不只看見了蝴蝶，更體會到生態平衡的重要性。看著大家帶著滿溢的笑容與收穫，這正是協會舉辦活動的最大動力。

茂林國家風景區管理處處長柯建興表示，茂林環境教育中心期盼透過此類公益推廣環教課程，讓更多關懷協會及青年學子在體驗活動中建立族群認同，學習尊重文化差異並進一步理解生態永續的重要性。茂林蝶蹤不僅是一場課程體驗，更是一場生命教育，培育小小解說員讓學生將文化記憶與自然智慧一同傳承，延續到下一個世代。

想了解更多茂林環教中心環教課程資訊，請上茂林管理處環境教育課程預約頁面查找及預約(https://www.maolin-nsa.gov.tw/zh-tw/application/environment-education/)。（圖：記者宋天來翻攝）