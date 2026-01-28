走進紫蝶幽谷 桃花源關懷協會茂林參訪體驗標放 見證世界級生態奇觀

▲桃花源關懷協會走讀茂林紫蝶幽谷，標放體驗深化生態保育教育。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】茂林國家風景區管理處轄下茂林環境教育中心今（28）日辦理生態保育公益推廣課程，邀請桃花源關懷協會成員及屏東市勝利國小師生走進茂林，參與深受好評的「茂林蝶蹤」環境教育課程。透過專業導覽、紫斑蝶生態解說及實地標放體驗，讓參與者在親近自然的過程中，深化對生態保育的認識，留下難忘的山林學習回憶。

活動當天，學員深入有「紫蝶幽谷」美譽的賞蝶步道，探索茂林作為全球唯二越冬型蝴蝶谷之一的世界級自然奇觀。在環境教育導覽員引領下，課程以紫斑蝶的生命週期、遷徙路徑與棲地保育為核心，透過近距離觀察，學員親眼見證紫斑蝶在陽光下展翅飛舞、翅膀折射出神秘幻光的景象，對大自然的奧妙讚嘆不已。

其中最具教育意義的環節，為「紫斑蝶標放」體驗。由專業講師細心示範，學員學習以溫柔、不傷害蝴蝶的方式，在薄如蟬翼的翅膀上進行科學標記，協助後續遷徙路徑與壽命研究。當親手標記的紫斑蝶再次振翅飛回山林時，現場充滿感動與敬畏，也讓參與者深刻體會生命的韌性與生態保育的重要性。

桃花源關懷協會表示，協會長期致力於推動多元文化與環境教育，此次透過實際參與標放行動，不僅認識蝴蝶生態，更理解維護生態平衡的責任，看見成員滿載收穫與笑容，是持續辦理活動的重要動力。

茂林國家風景區管理處處長柯建興指出，環境教育中心期盼藉由公益推廣課程，讓關懷團體與青年學子在體驗中建立對土地與文化的認同，理解生態永續的價值。「茂林蝶蹤」不僅是一堂戶外課程，更是一場生命教育，期盼將自然智慧與文化記憶一同傳承給下一世代。

想了解更多茂林環教中心環教課程資訊，請上茂林管理處環境教育課程預約頁面查找及預約(https://www.maolin-nsa.gov.tw/zh-tw/application/environment-education/)。（圖╱記者王苡蘋翻攝）