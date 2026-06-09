走進綠島歷史現場！國教署帶高中師生人權歷史踏查 深化轉型正義教育

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教育部國教署舉辦「綠島人權歷史踏查與教育推廣」研習活動，高中師生聆聽白色恐怖受難者簡中生口述歷史，分享其生命故事。 圖：教育部提供

[Newtalk新聞] 走進綠島歷史現場，從歷史經驗中學習反思，教育部國教署自6月起舉辦5梯次「綠島人權歷史踏查與教育推廣」研習活動，帶領高中師生參訪十三中隊、綠洲山莊、新生訓導處及人權紀念碑等重要歷史場址，透過歷史現場踏查、專題講座及跨世代交流等多元學習方式，親身感受台灣民主發展歷程中的重要歷史記憶，從真實場域與生命故事中思考自由、人權與公民責任的意義。

深化轉型正義教育，國教署辦理高中師生人權與轉型正義歷史踏查研習，帶領師生走訪國家人權博物館白色恐怖綠島紀念園區，不同於課本上的文字敘述，學員透過專業導覽與現地解說，親身踏入政治受難者曾經生活與被監禁的空間，在歷史現場感受威權統治時期的人權侵害及其對個人、家庭與社會造成的影響，讓歷史記憶更加具體且深刻。

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許麗娟副署長於活動中與師生聆聽簡中生的生命故事分享。 圖：教育部提供

國教署指出，除實地踏查外，活動也安排專題講座及深受學員迴響的「真人圖書館」課程，邀請政治受難前輩分享自身生命故事。透過面對面的交流與對話，師生不僅認識歷史事件的背景脈絡，更看見歷史背後真實的人物與情感。透過踏查歷史現場及聆聽政治受難前輩的生命故事，得以從真實經驗中理解威權統治時期的人權處境，進一步體會當前民主自由環境的珍貴，並認識台灣社會走向民主化歷程所付出的努力與代價。

國教署強調，轉型正義教育的重要意義，不僅在於認識歷史，更在於從歷史經驗中學習反思，理解民主社會中人權保障的重要性。本次活動透過歷史場域走讀、口述歷史分享及跨世代對話，讓師生在知識學習之外，也能培養同理心、批判思考能力及公共參與意識，進一步將對人權與民主價值的理解轉化為日常生活中的實踐，培養具有社會關懷與公民責任感的新世代。

高中教師與學生參與綠島人權歷史踏查走讀活動。 圖：教育部提供

白色恐怖受難者黃瑞麟帶領高中師生於「綠洲山莊」進行走讀活動。 圖：教育部提供

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