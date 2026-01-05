走進繪本、森林與舊時光 東京後花園「多摩」的另一種旅行提案

▲吉祥寺プティット村外觀。漫步於藤蔓與攀緣薔薇交織的風景，彷彿置身異國小鎮。 ©吉祥寺プティット村

【記者 周澄予／台北 報導】當東京的摩天大樓與霓虹街景早已成為熟悉風景，不妨把腳步往城市邊緣再延伸一些。從都心出發，不到一小時車程，景色逐漸轉為山林、老屋與緩慢生活節奏，這裡是被稱為「東京後花園」的多摩地區。江戶時代的建築群、森林環抱的木質美術館，以及藏身街角的繪本小村，構成了一座適合慢慢走、細細看的「另一個東京」。

這份靜謐而溫柔的東京樣貌，將於1月10日至23日在台北松山文創園區登場的「東京多摩・島嶼魅力特別企劃展」中被完整呈現。透過影像與策展語彙，邀請旅人以更貼近土地與生活的方式，重新認識東京，也為下一趟旅行留下想像的空白。

▲下町中通り街景。連綿的老街建築與人情味十足的巷弄，帶領訪客重溫江戶下町的生活氣息。©江戶東京建築園

江戶東京建築園─穿越時光 細品江戶生活風情

位於東京都多摩地區小金井市的「江戶東京建築園」，是一處可體驗江戶時代至昭和中期生活的歷史空間，透過保存與展示歷史建築，傳遞江戶以來城市與生活的變遷。

園區的一大特色在於，並非單純展示建築本身，而是營造宛如街角小聚落的生活景觀。來訪者可實際進入建築內部，體驗模型或影像無法呈現的真實感。2024年度的參觀人次約23萬人，其中甚至包括吉卜力工作室的宮崎駿導演多次造訪。園區內的「武居三省堂」尤為知名，被認為是宮崎駿導演創作《神隱少女》中鍋爐室場景的靈感原型。

▲春櫻一景。照片中的建築原為平房洋館，約在1910年，由德國建築師Georg de Lalande進行大規模改建，增建為三層樓。優雅的洋館外觀與櫻花映襯，展現江戶至昭和時代生活的典雅風情。 ©江戶東京建築園

園區不僅呈現東京的歷史風貌，也為來訪者提供休憩與娛樂的空間。園內展示了大量江戶時代建築，其歷史價值極高，讓人重新理解與評價江戶時代的生活與文化。天明家除了主屋外，仍保留長屋門，展現高雅格調；室內簡樸，充分體現日式素雅的美感。

檜原之森玩具美術館─在自然懷抱中 釋放探索樂趣

位於東京都西端、多摩地區森林環抱的檜原村，從市中心搭乘電車與巴士約一個半小時即可抵達，是隨時可輕鬆造訪的理想去處。「檜原之森玩具美術館」是一座充滿木質溫潤氛圍的體驗型美術館，無論大小孩皆能盡情遊玩。細雨中來訪時，更能感受鮮明清新的森林綠意，享受悠閒森林漫步。

▲木製圓桌與多樣化的遊具器材，展示各種木質玩具，在安全環境中盡情動手探索與學習。©檜原森のおもちゃ美術館

館內外大量使用檜原村當地產的杉木與檜木，木香氤氳的空間，讓訪客一踏入便能感受到林木的溫潤氣息。所有遊具與玩具皆為木製，甚至將五線譜黑板或校園裡的銀杏樹作為柱子再利用，每處細節都蘊含著小學時代的記憶。

館內約1,000㎡的寬敞空間中，設有檜木蛋型木球填充的木製球池、攀爬設施與滑梯、日本傳統玩具如劍玉、陀螺及積木等，從動態遊戲到訓練專注力的遊具，品類豐富，適合各年齡層一起共遊。館內另附設博物館咖啡廳「里山食堂」，兼具餐飲與休憩功能，在此可盡情放鬆享受遊戲時光。

吉祥寺小村莊─漫步繪本世界 以童心之眼享受心旅行

位於武蔵野市的「吉祥寺Petit村」，是一處讓人重返童心的夢幻繪本空間。從吉祥寺站步行約5分鐘即可抵達，穿越商店街，一座覆滿藤蔓與花卉、宛如城堡般的建築映入眼簾，彷彿一頭撞進童話世界。

「吉祥寺Petit村」是一處複合設施，以繪本的世界觀為設計概念，充滿童趣與奇幻氛圍，令人不禁沉浸其中。園區內有多棟建築，特色店鋪包括貓咪咖啡廳「Cat Cafe 手毬之家」以及多間貓咪元素的雜貨小舖、選物店等，彷彿走在故事中精心打造的夢幻場景。

▲Cat Cafe 手毬之家的經典飲品：貓肉球咖啡拿鐵。可愛的餐點設計與咖啡香氣，帶來冬天暖呼呼的視覺與味覺雙重享受。©吉祥寺プティット村

園區設計精巧，隨處可見小橋流水與融入貓咪元素的建築細節。打開童心，便能發現各處巧思彩蛋，展開一場繪本般的探索之旅。值得一提的是，入園免費，訪客可輕鬆造訪，從喧囂的日常步入這片靜謐的小綠洲。

東京多摩・離島魅力企劃展 1/10松山文創園區盛大展出

想探索更多東京多摩的魅力嗎？東京觀光將於2026年1月10日至23日於松山文創園區舉辦特別企劃展。展覽將介紹多摩地區豐富的自然景觀及東京離島秘境，也是首度於台北登場的特別企劃展，體驗東京獨有的自然魅力與島嶼文化，誠邀您走進展場，發現不一樣的東京新風貌。

< 展覽訊息>

東京觀光 ― 東京多摩與離島魅力企劃展

• 開展期間：2026年1月10日（六）～1月23日（五）會期中無休

• 會場：松山文創園區 藝思空間

• 開放時間：每日11:00~19:00，自由入場

• 獨家專訪搶先看，雪羊視界帶你走進多摩的自然、文化與在地故事 https://www.xinmedia.com/article/304497

• 松山文化園區官網： https://reurl.cc/Zlzl3l