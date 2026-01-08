走進老地方卻遺失自己 熟客臉成了返家線索

▲男子走進過去經常光顧的KTV，卻呆站著沉默不語。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中市一名67歲的黃姓男子因罹患失智症，近半年來已有多次走失紀錄，日前他獨自走進過去經常光顧的KTV，卻只是呆站在櫃檯前沉默不語，店家認出他是熟面孔，近期也曾協助通報其走失，隨即報警請求協助。警方到場確認黃男的住處就在附近後，暖心陪同其返家，讓家屬對警方與店家的即時協助深表感謝。

臺中市政府警察局第三分局東信派出所警員黃偉修、黃繼興於日前下午5點多執行巡邏勤務時，獲報東區旱溪東路某間KTV內有民眾需要警方協助，隨即趕往現場。店家帶著一名男子迎面向員警說明，該名黃姓男子過去是店內常客，近來卻疑似出現失智情形，幾個禮拜前也曾在不遠處的旱溪西路偶遇，當時發現他疑似迷途，便協助報警求助。

員警上前關心詢問黃男為何會出現在該處時，他僅簡單回應「唱歌啊！」其餘時間多半沉默不語，無法清楚說明自身狀況。員警依據店家提供的線索，進一步確認黃姓男子的身分及住處，見他步伐不穩，基於安全考量，遂先行陪同他返回距離不到1公里的住家。

▲暖心店家近日亦曾協助男子返家，提供的訊息足以協助警方確認男子身分。

抵達家門口時，黃男的哥哥正巧返家，這才得知弟弟又獨自外出。哥哥無奈表示，弟弟近一年來開始出現失智情形，這已是半年內第5次走失，所幸每次都遇上熱心民眾與警方即時協助，對於眾人合力護送弟弟平安返家，表達由衷感謝。

根據衛生福利部統計，2025年台灣失智人口已突破35萬人，為減輕照顧者的負擔，除善用政府長照資源及仰賴長期耕耘在地社福團體，也呼籲民眾多協助關心住家附近的長輩，建立良好的互動關係，減少意外狀況發生，而家中若有走失之虞的親人，可讓家人隨身攜帶聯繫資訊，以備不時之需，若遇長者疑似走失，可隨時撥打110報案，或就近至派出所尋求協助，讓溫暖的社會安全網發揮最大效用。（照片記者鄭瑞芳翻攝）