走進臺中特色步道森呼吸

記者李佩玲／專題報導

臺中市擁有多條特色登山健行步道，如兼具自然保育與文學意象的「大坑5－1號步道」、以蜿蜒階梯與遼闊視野聞名的「萬里長城登山步道」、可一邊散步一邊賞花的「桂花泉登山步道」，以及周邊廟宇眾多、仙氣爆棚的「大坑6號步道」等；不妨趁著假日，與家人、朋友一起來體驗臺中的山林之美、大口森呼吸。

桂花泉登山步道花香四溢 詩詞作伴

位於臺中大甲鐵砧山風景特定區，是去年底全新完工的新景點。全長約1.45公里，分為「澗之道」、「山之道」、「園之道」、「林之道」等4段路線；其中澗之道沿途可見路旁小花綻放，亦可觀賞在地詩詞作品；山之道主要可見羊蹄甲及桂花綻放，嗅覺感官特別舒適；園之道則以庭園方式配置周邊花卉，當中最豔麗的便是桃紅色九重葛；林之道則為賞油桐花最佳路線，步道原始自然、步行舒適。步道沿途亦有許多導覽設施，介紹鐵砧山各種歷史、人文、自然、地理、生態特色等資訊，帶領民眾來趟知性之旅。

萬里長城登山步道林相優美 遠眺山巒

位於大肚山臺地西南側的保安林區，因整段步道蜿蜒如長城而得名，為臺中海線的熱門休憩景點。全長約3.2公里，擁有豐富的自然景觀及生態資源，且步道兩旁為受保護林地，環境幽靜，宛如桃花源，漫步其間可欣賞兩側優美林相，以及不時飛越天際或跳動於樹林間的各種鳥類，登高遠眺翠綠的山巒，更可一覽大肚丘陵的明媚風光及欣賞臺中海線平原，位於制高點的享壽亭除了是欣賞夕陽的最佳地點外，也可眺望臺中港區與蔚藍的臺灣海峽，相當適合全家或三五好友在綠意盎然的山林中，一起享受大自然芬多精的洗禮。

大坑5－1號步道文學慢旅 親近自然

結合手作、文學2大元素，不僅多數路段保留砌石的自然路徑，讓民眾在登山健行時能充分體驗步行於自然中的喜悅，沿途更融入日本作家水上勉《布朗青蛙從樹上下來》的故事元素，讓民眾可一邊探索布朗青蛙文學作品世界，一邊感受步道的豐富生態，透過觀賞生態繪本故事，增加與自然互動的趣味。全長約1.6公里，除有大坑常見的相思樹、墨點櫻桃、小西氏石櫟、山紅柿等，還能邂逅超過200年高齡的長尾栲，並看見海拔低到高的植物林相縮影，如榕樹、樟楠林及多種殼斗科植物。

大坑6號步道仙境探遊 魅力無窮

全長約1.7公里，穿越西平山及大山母山，主要特色為步道路經觀音亭、福德祠及南海寺，民眾登山完亦可前往周邊廟宇參觀。生態豐富可見到數種昆蟲及鳥類，沿途景色優美，有多處視野良好的眺景區，還可感受石階、木框階梯、木板棧道及碎石等多種步道氛圍，尤其穿越吊索橋時有如迎向雲端前進，山頂則有風動石公園可供大小朋友停留休憩。另外，登山口設有象徵仙遊記的入口意象供遊客拍照打卡，沿途並有同遊的虛擬夥伴「孫景」、鐵扇公主及哪吒的探索提示牌，引導大家和仙遊記夥伴共同探訪仙境步道的魅力。

桂花泉登山步道中的林之道原始自然，步行其間相當舒適。（取自臺中市政府網站）

去年底全新完工的桂花泉登山步道，是臺中大甲鐵砧山風景特定區的新景點。（取自臺中市政府網站）

桂花泉登山步道周邊為瀕危植物臺灣蒲公英重要棲地。（取自臺中市政府網站）

萬里長城登山步道因整段步道蜿蜒如長城而得名。（取自臺中市政府網站）

萬里長城登山步道生態豐富。（取自臺中市政府網站）

大坑5－1號步道結合手作、文學2大元素。（取自臺中市政府網站）

走訪大坑5－1號步道，可一邊探索布朗青蛙文學作品世界，一邊感受步道的豐富生態。（取自臺中市政府網站）

大坑6號步道全長約1.7公里。（取自臺中市政府網站）

行走在大坑6號步道上的吊索橋有如迎向雲端。（取自臺中市政府網站）

步道健行小叮嚀。（資料來源：內政部消防署網站；記者李佩玲整理）