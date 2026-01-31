「走進臺灣人的生活故事」 臺史博推新春限定活動

臺史博2026年祝大家好運龍馬來。





國立臺灣歷史博物館以「走進臺灣人的生活故事」為主軸，從2月18日（初二）至2月22日（初六）推出一系列新春限定活動。不僅有讓全家笑翻天的開運互動戲劇、重溫臺灣女子打拚歲月的手作體驗，還有2月1日搶先開放、深受親子族群喜愛的「快樂萬花筒」，陪伴民眾度過充滿生活感的年節時光。連假期間，臺史博不僅是知識的寶庫，更是全家人團圓走春、共享福氣的好去處，邀請大家相招來感受充滿人情味的臺味春節！

2月18日（初二）到2月20日（初四）臺史博大廳將變身為最有趣的開運場地，上演新春限定互動戲劇《鳳仙姑跨海救援阿龍師》，這對活寶姊弟將帶來神祕的論命法，透過逗趣的互動，帶領現場觀眾一起「窺天機、招好運」。現場歡笑聲與鑼鼓聲交織，觀眾還有機會拿到加持過的開運好禮。

春節活動精彩不斷，2月21日（初五）至2月22日（初六）臺史博舉辦「指尖上的經濟奇蹟—說故事與串珠手作」活動，帶領觀眾回到「客廳即工廠」的1970年代，了解臺灣女性如何靠著指尖串起家庭的生計。透過說故事與手作體驗，感受這段以指尖累積而成的生活歷史，親手串起屬於自己的新年好運飾品。

深受親子族群喜愛的遊戲空間「快樂萬花筒」歷經整修於2月1日重新開放。民眾可近距離觀察蝴蝶生態、在沙坑中盡情玩耍，也能看見象徵臺灣農村生活的古亭畚與土埆厝，在工藝師巧手修繕下重現風貌；園區制高點「希望之丘」同時增設無障礙坡道，成為民眾走春祈福、登高迎新的熱門打卡點。

臺史博即日起至3月1日推出「MUSE大玩家-Team MUSE」活動，邀請大家到常設展來一場「美食大對決」，跟著館內小兔搜查隊一起尋找展場中好吃又好用的展品，成功解任務就能獲得本館限定集章1枚，還有機會帶回「陸、海、空恐龍戰隊」中的三角龍。活動期間持集點卡或以手機登入「iMuseum臺灣」APP電子集章，參訪各館所累積戳章；集滿3個館所戳章且至少跨一縣市，即可兌換推廣品，使用電子集章另可參加額外抽獎。

春節過後，臺史博的生活故事仍持續展開。現正展出的「轉機：臺灣女子移動紀事」特展，3月將推出兩場深度活動，包含由作家三毛姪女陳天慈主講並開箱三毛的「旅遊寶貝」，更認識三毛追尋靈魂自由的感人「移動」；以及接力由策展人親自帶路的導覽活動，邀請民眾持續關注女性移動議題，理解臺灣社會的變動軌跡。館內亦同步展出「開箱吧！臺史博館藏桌遊特展」及「寫生的故事：張捷、陳澄波與其時代風景特展」，今年不妨換個方式走春，來臺史博一趟，走進臺灣人的生活故事，在歡笑中體驗最有溫度的歷史。更多臺史博特展及春節活動訊息，請上臺史博官網查詢(https://www.nmth.gov.tw/)。



