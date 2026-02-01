走進臺灣人的生活故事 臺史博新春活動2/18熱鬧登場

記者劉昕翊／綜合報導

農曆新年即將到來，國立臺灣歷史博物館將於2月18至22日，以「走進臺灣人的生活故事」為主軸，推出一系列新春限定活動，策劃開運互動戲劇、重溫臺灣女子打拚歲月的手作體驗等豐富內容，陪伴民眾度過充滿生活感的年節時光。

臺史博表示，2月18至20日期間，館內大廳將變身為最有趣的開運場地，上演新春限定互動戲劇《鳳仙姑跨海救援阿龍師》，活寶姐弟將帶來神祕的論命法，透過逗趣的互動，帶領現場觀眾一起「窺天機、招好運」，且觀眾還有機會拿到加持過的開運好禮。2月21、22日則舉辦「指尖上的經濟奇蹟—說故事與串珠手作」活動，帶領觀眾回到「客廳即工廠」的1970年代，了解臺灣女性如何靠著指尖串起家庭的生計，透過說故事與手作體驗，感受這段以指尖累積而成的生活歷史，親手串起屬於自己的新年好運飾品。

另外，臺史博即日起至3月1日推出「MUSE大玩家-Team MUSE」活動，邀請大眾到常設展來一場「美食大對決」，跟著館內小兔搜查隊一起尋找展場中好吃又好用的展品，成功解任務就能獲得館方限定集章1枚，還有機會帶回「陸、海、空恐龍戰隊」中的三角龍。活動期間持集點卡或以手機登入「iMuseum臺灣」APP電子集章，參訪各館所累積戳章；集滿3個館所戳章且至少跨一縣市，即可兌換推廣品，使用電子集章另可參加額外抽獎。

此外，現正展出的「轉機：臺灣女子移動紀事」特展，3月將推出2場深度活動，包含，由作家三毛姪女陳天慈主講並開箱三毛的「旅遊寶貝」，更認識三毛追尋靈魂自由的感人「移動」；接力由策展人親自帶路的導覽活動，邀請民眾持續關注女性移動議題，理解臺灣社會的變動軌跡。館內亦同步展出「開箱吧！臺史博館藏桌遊特展」及「寫生的故事：張捷、陳澄波與其時代風景特展」，邀請民眾今年不妨換個方式走春，走進臺灣人的生活故事，在歡笑中體驗最有溫度的歷史。

2月18至20日期間，臺史博大廳將變身為最有趣的開運場地，上演新春限定互動戲劇《鳳仙姑跨海救援阿龍師》。（臺史博提供）

2月21、22日臺史博舉辦「指尖上的經濟奇蹟—說故事與串珠手作」活動，透過說故事與手作體驗，感受這段以指尖累積而成的生活歷史。（臺史博提供）

臺史博即日起至3月1日推出「MUSE大玩家-Team MUSE」活動，邀請大眾到常設展來一場「美食大對決」，成功解任務就能獲得館方限定集章1枚。（臺史博提供）