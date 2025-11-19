走進茶山、漫遊曾文湖畔 嘉義二日遊玩出原鄉風情與山林風光

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣文化觀光局推廣原鄉文化旅遊，推出以鄒族文化為主軸、結合山林生態與在地風味的「茶山部落—大埔曾文水庫二日遊」主題行程，串連阿里山茶山部落與壯麗的曾文水庫，邀請旅人感受山水間流動的自然與人文之美。

文觀局表示，位於阿里山的「茶山部落生活文化園區」是推動鄒族文化觀光的重要據點，園區以傳承鄒族文化為核心，設計了多樣體驗活動，包括傳統團康舞、搗麻糬、射箭、吹月桃鳥笛與甩風笛等，遊客以互動方式深入了解部落生活與文化精神。

園區內「珈雅瑪部落廚房」以在地食材入菜，提供豐盛的風味餐點，呈現鄒族飲食的樸實真味，同時推出多項手作體驗，如月桃編織與香氛蠟燭DIY，旅人親手創作屬於自己的文化紀念品，這些活動不僅展現鄒族工藝智慧，更讓文化在生活體驗中自然傳遞與延續。

第二天行程走訪大埔曾文水庫，這座全台最大水庫甫於11月11日榮獲交通部觀光署「十大觀光亮點獎」及「最佳人氣獎」，以壯闊湖光山色與豐富生態聞名。

遊客可搭乘「曾文水庫觀光遊艇」，航行於湖面間，沿途欣賞山豬島、釣魚平台與老鷹叼食秀等自然奇景，從不同視角探索水庫生態之美，周邊景點如觀景樓、湖濱公園、情人公園與同心橋，也是不容錯過的拍照熱點。

除了自然風光，大埔地區還有富含創意的手作文化，「漂流木小提琴村」與「色咪咪漂流木工作室」展示獨特的漂流木藝術，遊客可於「和平社區發展協會」參加「彩繪提琴時鐘」DIY，創作專屬紀念作品；在漂流木工作室體驗吊飾手作，感受工藝的溫度與故事。

若想放慢腳步，「歐都納山野渡假村」提供被群山圍繞的住宿環境，是旅人放鬆身心的理想之地，不可錯過的在地名菜「大埔砂鍋魚頭」，以新鮮魚頭、芋頭與魚丸等食材熬煮而成，湯頭濃郁、香氣四溢，是旅人一致推薦的「白飯殺手」。

文觀局誠摯邀請全國旅人，親自走進嘉義，吃在地、玩在地，發現最真摯的山林人文風景，更多旅遊資訊請上「慢遊嘉義」粉絲專頁或加入「慢遊嘉義」Line@（@chiayitravel）查詢。

