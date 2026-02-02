走進藝廊就像環遊世界！由里國際設計巧妙轉化空間動線 打造獨特藝術體驗

（生活中心／綜合報導）享譽國際的台灣油畫家凌丹琦，於台南安平亞果遊艇會成立《丹琦．美術館》其展覽空間為由里國際設計操刀，以藝術家的創作精神為核心，讓作品不再只存在於畫布，而是延伸至觀者的每一步行走之中，是一座別具敘事性的藝廊空間，該案座落於遊艇碼頭旁，在由里設計團隊的巧思下，空間不再侷限於單一功能，而是揉合了專業策展與社交交流的雙重維度，將美術館轉化為一座流動且具生命力的多功能藝術交流場域。

圖／入口主牆結合海洋地磚，象徵啟航藝術之旅。

從「遊艇」出發，展開一場空間旅程

不同於傳統畫廊以「展示」為主的設計邏輯，這座藝廊更像是一段被精心鋪陳的旅程。由里設計團隊從基地條件出發，將場域本身視為敘事的主角，讓人一走進來，便不自覺地隨著空間節奏前行。

由里國際設計李肯總監表示，「空間想傳達的概念，是一趟旅程。」由於基地緊鄰遊艇港，因此將「航行」作為整體設計的隱喻，延伸出「啟航、航行、靠岸、回家」的敘事軸線。觀者進入藝廊的瞬間，就像踏上甲板，準備展開一段未知卻充滿想像的航程。

入口地坪則以帶有浪花意象的馬賽克鋪陳，象徵大西洋的開闊與啟程；隨著動線前進，右側空間色調轉為冷冽，呼應北冰洋的清冷氣息；再往內行走，色彩逐漸轉為綠色調，如同航行至印度洋，帶有熱帶海域的明亮與生命力；最終抵達鋪設人字拼木地板的區域，宛如旅程結束、回到熟悉而安心的歸所。透過地坪材質、色彩轉換與動線節奏的細緻安排，空間不再只是靜態背景，而是引導觀者情緒流動的敘事媒介。

旋轉畫架，讓空間隨藝術品流動

考量藝術家未來將長期旅居海外，藝廊勢必需具備高度彈性，以因應不同創作者、不同展覽形式的需求。由里設計團隊因此捨棄傳統固定隔間，改以可旋轉式畫架作為空間界定的核心元素。

畫架可依展覽需求調整角度與排列方式，使原本開放的空間，瞬間轉化為多個獨立展區；當畫架旋轉、動線重新組合，空間樣貌也隨之改變。這樣的設計不僅保有展覽的彈性，也避免不同藝術風格彼此干擾，讓每件作品都能被專注地觀看。

由里國際設計傅瓊慧執行長指出，「我們希望這裡不是被設計『限制』的空間，而是一個可以包容各種創作的場域。」因此在材質、色彩與尺度的選擇上刻意保留餘白，讓藝術本身成為空間的主角。

圖／牆面與地磚轉化，如置身流動時空，感受畫作不同意境。

以不同色調牆面，描繪時間的痕跡

在燈光規劃上，由里設計團隊同樣呼應「時間」的概念。場域中刻意保留三面不同色調的牆面，象徵早晨、午後與夜晚，搭配可調整角度的投射燈，使作品在不同時段呈現出截然不同的表情。白天，自然光透過窗面灑入，空間顯得通透明亮；入夜後，燈光轉為柔和內斂，讓整體氛圍沉澱下來，形成更適合靜心觀賞的節奏。

圖／旋轉式畫架設計，可變化展間動線，界定不同展覽需求。

從入口的「登船」、中段的「探索」，到最後回到如同居所般的展示區，整個空間本身即是一件完整的作品。設計不再只是背景，而是與藝術創作並行的敘事者，陪伴觀者完成一段視覺與情感交織的旅程。

由里國際設計以其一貫的人本思維，將建築、動線、情緒與故事融為一體，作品除了高端客製豪宅、更橫跨餐飲旅館、民宿、醫療空間、展示中心、美術館、藝廊、企業廠辦、觀光工廠等多領域商業空間，此次成功打造一處可展覽、可策展、亦能承載生活感的藝術場域。讓每一位走進其中的人，在行走之間，就能完成一趟環遊世界各國的藝術之旅。

