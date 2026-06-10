走進觀霧山林體驗釀造文化 感受賽夏日常與祭儀傳承 開放報名

雪霸國家公園觀霧國家森林遊樂區位於新竹縣五峰鄉與苗栗縣泰安鄉交界，終年雲霧繚繞，孕育豐富多樣的霧林生態，同時也是賽夏族重要的傳統領域。近年來，林業及自然保育署新竹分署持續於觀霧推動「山林智慧」系列活動，引領民眾從自然環境、生活文化與族群智慧等不同面向認識山林。繼一一三年與新竹縣五峰鄉賽夏矮人祭場文物館合作辦理「山林智慧：賽夏祭儀與生活文化」活動後，今年再度攜手推出「山林智慧：賽夏族的釀造文化」，邀請民眾透過飲食文化走進賽夏族的日常生活與祭儀世界（見圖）。

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「山林智慧：賽夏族的釀造文化」主題活動將於七月二十一日上午十時至下午二時於觀霧國家森林遊樂區舉行，由新竹縣五峰鄉賽夏矮人祭場文物館解說員及特聘賽夏族人共同帶領。活動從傳統蒸糯米器具與製程示範開始，帶領參與者認識釀造工序的起點，接著由山系水脈的地景出發，介紹賽夏族的起源傳說、遷徙歷程及現今聚落分布，分享祭儀與神話故事所蘊含的文化意涵。並在賽夏族人引導下親手拌入酒麴、完成裝瓶，於實際操作中感受傳統釀造工藝的細膩與智慧，亦讓民眾理解一缸米酒不僅是飲食的一部分，更承載著族人彼此連結、共享與傳承的文化價值。

新竹分署表示，觀霧不僅擁有珍貴的森林生態資源，也保存著賽夏族與泰雅族豐富的人文記憶，期待民眾透過本次活動，從釀造文化看見賽夏族與土地、自然及社群之間緊密連結的關係，在體驗中感受文化的溫度，進而認識山林所承載的生命智慧與傳承價值。期望延續「山林智慧」系列精神，透過在地族人的親自分享與實作體驗，讓更多人理解原住民族文化的深厚底蘊，並在參與過程中培養對多元文化的尊重與欣賞。

「山林智慧：賽夏族的釀造文化」主題活動自六月十日上午八時起開放網路報名，招收國小三年級（含）以上一般民眾，未成年者須由家長陪同購票參加。活動名額有限，請把握機會報名。詳細內容與收費方式請參閱報名連結：https://www.accupass.com/go/2026-03-Guanwu，亦可於平日上午九點至下午五點電洽森之形自然教育團隊（0963511973）。更多活動訊息歡迎關注「觀霧國家森林遊樂區」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/GuanwuNationalForest/），旅遊資訊可上台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/）查詢。