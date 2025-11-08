走進貓空賞美景、品茶香 打卡送好禮再抽蘋果手機

微風送爽，氣候宜人，正是造訪貓空、體驗山林之美的理想季節。臺北市政府觀光傳播局自11月8日起至12月7日推出「走靜貓空 打卡送好禮・加碼抽大獎」活動，只要完成指定打卡任務，即可獲得限量特色好禮；此外，再追蹤「我是台北人」臉書粉絲專頁，還可登錄資料參加抽獎，有機會把iPhone 17 Pro、LG StanbyME 2閨蜜機、北投麗禧溫泉雙人住宿券等總價值15萬元大獎帶回家。

貓空美景與茶香吸引旅人駐足 圖/台北市政府

觀傳局表示，輕裝出遊即可親近的貓空，周邊有結合信仰文化的指南風景區，沿途亦有多處適合拍照打卡裝置。貓空茶料理更以茶香入菜，搭配師傅手藝，滋味難忘。此次活動推出兩項打卡任務，一為「走靜景點任務」，於個人Facebook或Instagram上傳貓空地區指定景點美照，即可至貓纜貓空站遊客中心扭蛋兌換木柵鐵觀音茶包或走靜貓空手機掛繩。指定景點分別為「茶香慢旅線」、「森林呼吸線」與「心靈祈福線」共三條路線，民眾可自由挑選，邊走邊拍照記錄，完成打卡任務。

優人神鼓震撼演出 圖/台北市政府

完成打卡任務後，再追蹤「Humans of Taipei 我是台北人」FB粉絲專頁，即可現場登錄資料參加抽獎，獎項包含iPhone 17 Pro、LG StanbyME 2閨蜜機、北投麗禧溫泉雙人住宿券等總價值達15萬元。一趟旅遊就能收穫豐富回憶與帶回多重好禮。

觀傳局補充，貓空的年度盛事「2025臺北里山川」活動已同步展開，民眾可於貓空纜車貓空站外平台欣賞藝術家包大山的藝術裝置《與山訴說》，並於貓纜指南宮站旁的圓滿森境欣賞藝術家王騰崇的作品《靜謐之屋》。而活動重頭戲──知名表演團體優人神鼓將帶來擊鼓展演，為山林注入震撼人心的節奏與能量。

觀傳局邀請民眾走訪貓空，漫步自然步道、探索百年廟宇、細品茶香料理，於美景與人文交織中療癒身心、滿載而歸。詳細活動辦法請至「走靜貓空」官網查詢。