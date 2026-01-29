走進貝里斯大使館 大園國小學生上了一堂最真實的國際課

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為了讓孩子們看見更大的世界，埔鹽鄉大園國小持續推動姐妹校交流。昨（28）日，校長劉緯綸特別帶著三到六年級學生，前往臺北的貝里斯大使館參訪，讓課堂裡學到的國際教育，真正走進現實生活。

一踏進大使館，孩子們立刻被不同於校園的氛圍吸引，眼神中充滿好奇。貝里斯駐臺大使梅凱瑟親自站在門口迎接，熱情向師生揮手致意，讓孩子們一開始就感受到來自邦交國滿滿的友誼。

隨後，梅大使以輕鬆生動的方式，向學生介紹貝里斯的地理位置、自然環境、文化背景與生活習俗，並不時拋出問題與學生互動，現場笑聲與掌聲不斷。

參訪過程中，輪到孩子們「上場」展現成果。學生們用心準備簡報與介紹內容，向大使館人員說明貝里斯的國花、國鳥與代表性動物，並勇敢舉手發問，與梅大使進行一來一往的交流。孩子們流利的表達與自信態度，讓現場大人頻頻點頭，也看見國際教育在校園扎根的成果。

為拓展國際視野，大園國小學生走進貝里斯大使館，透過互動學習，認識邦交國文化與習俗。（大園國小提供）

大園國小與貝里斯 BBSM 小學的姐妹校計畫已邁入第二年，在外籍教師 Nesya 與教師團隊的帶領下，學生們透過線上方式成為學伴，一起共讀童書、分享生活與文化。臺灣學生介紹珍珠奶茶怎麼做，貝里斯學生則分享傳統玉米脆餅，交流內容充滿趣味。

校方表示，雖然有時差限制，多半以錄影方式進行交流，但學生學習熱情絲毫不減，也在過程中自然提升英語實際運用能力。透過姐妹校計畫，孩子們不只學語言，更認識了我國的重要邦交國及其文化。

活動在貝里斯大使館的熱情接待下圓滿結束，館方還貼心準備紀念品送給每位學生。孩子們捧著禮物、臉上滿是笑容，也把這趟參訪化成一段難忘的成長記憶。大園國小表示，未來將持續打造多元、真實的國際學習機會，讓孩子站在世界舞台上，看得更遠、走得更穩。