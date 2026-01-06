走進超商就能玩台灣！觀光署攜手統一超商打造「旅人便利店」，7,200 家門市成為國際旅人服務入口

超商不只是補給站，而是國際旅人最熟悉的旅遊入口

交通部觀光署為深化旅遊服務，今(6)日與統一超商於觀光署旅遊服務中心舉行觀光合作備忘錄簽署儀式，雙方就擴大通路、共同行銷及數據分享等面向達成互助互惠共識。首波以推動「旅人便利店」為概念，針對推廣行動旅服PWA與擴大國際旅客兌換金福氣通路進行合作，未來將持續結合雙方跨域優勢與創新行銷策略，共同打造更完善、便捷且貼近旅客需求的全方位觀光服務體驗。

交通部觀光署攜手統一超商推「旅人便利店」，讓旅客走進全臺7,200多家7-ELEVEN，只要掃 QR Code 就能取得官方旅遊資訊。圖片來源｜欣傳媒

觀光署長陳玉秀致詞時提到，此次與統一超商的合作，是一項關鍵的跨界公私協力起手式。觀光要真正貼近旅客與民眾，不能只停留在官方體系，而必須結合民間通路，讓旅遊服務走進日常生活。她強調，對許多國際旅客而言，「台灣超商」本身就是深刻印象的來源，不僅便利、24 小時營業，更帶來安全感與人情溫度，往往成為旅人踏入陌生城市時，感受到溫暖的第一站。也正因如此，超商可以成為旅客服務的關鍵節點。

掃 QR Code 就能玩台灣：7,200 家門市成為數位旅服入口

因此，國際旅人來到台灣，只要進到超商就能輕鬆取得台灣官方觀光旅遊相關資訊，以統一超商為例，全臺超過7,200家門市的ibon機臺旁都有QR Code，國際旅人只要一掃，就能獲取官方精準、即時的旅遊情報。而這個旅遊情報「行動旅服PWA」適用國內外遊客，目前有中文、英文與日文版本，首波整合北部、東部及金門三個觀光區域，預計今(115)年7月底前擴及全臺。同步也推出「喔熊AI小幫手」，目前已整合觀光署、內政部國家公園署、農業部林業及保育署、農村水保署、經濟部產業發展署及各地方政府觀光open data等官方資料。

「行動旅服PWA」適用國內外遊客，目前有中文、英文與日文版本，首波整合北部、東部及金門三個觀光區域，預計今(115)年7月底前擴及全臺。圖片來源｜擷取自手機版頁面

例如：觀光署的主題遊程與活動資訊、國家公園署各國家公園的生態導覽步道與園區遊憩資訊、林業及保育署的森林遊樂區與自然步道資訊、農村水保署的休閒農場等農業旅遊資訊、產業發展署的觀光工廠與產業體驗據點，及各地方政府提供的在地景點、節慶活動與旅遊即時資訊等，通通都能在「行動旅服PWA」上看到。使用者只要定位自己的位置，就能搜尋相關景點、獲得交通方案、訂行程、搜尋餐廳，並獲取當地最新展覽資訊，也能跟AI喔熊詢問相關景點問題。

「遊台灣金福氣 2.0」未來超商也能領取旅遊好禮

至於「遊台灣金福氣」現在也升級到2.0！原本「遊台灣金福氣」是為吸引國際旅客來台自由行而舉辦的抽獎活動，旅客有機會贏得新台幣5,000元的電子消費金（可用於悠遊卡、一卡通、iCash等）或住宿折抵券，用於在台灣旅遊消費。現在2.0國際旅客只要帶著朋友來台觀光就有機會抽大獎，且不僅只能在機場更研擬能在超商通路抽獎兌換獎項，讓國際旅客在旅途中隨時能輕鬆領取這份旅遊好禮，暢遊臺灣，下一階段觀光署也規劃邀集更多通路業者共同參與，持續提供國際旅客便利的服務。

遊台灣金福氣2.0：國際旅客只要帶著朋友來台觀光就有機會抽大獎，且不僅能在機場更研擬能在超商通路抽獎兌換獎項，讓國際旅客在旅途中隨時能輕鬆領取這份旅遊好禮。圖片來源｜欣傳媒

統一超商表示，當旅遊服務走進日常生活場域，旅人的每一步都能更輕鬆便利。全臺368個鄉、鎮、市、區皆有統一超商門市，具備高度密集且深入社區的通路優勢，超過7,200家的門市，都能成為旅途中便利的數位旅服入口，成為提供政府旅遊服務走進地方、貼近旅客日常生活的重要夥伴與平臺。本次合作相關執行成果，也將作為觀光署未來觀光政策與擴大服務推動的重要參考依據。

國際旅人來到台灣，只要進到統一超商ibon機臺旁都有QR Code，只要一掃，就能獲取官方精準、即時的旅遊情報。圖片來源｜觀光署

觀光署進一步指出，「旅人便利店」不僅是一項創新合作計畫，更是公私協力推動觀光服務升級的重要示範，未來觀光署將持續透過跨域合作與創新行銷策略，讓「行動旅服PWA」更加貼近旅客需求。觀光署也補充說明，「喔熊 AI 小幫手」並非一般的開放型 AI，而是以官方資料庫及跨部會觀光open data為核心的智慧旅遊服務工具，確保提供旅客最新、正確的旅遊資訊，打造友善、智慧且富有溫度的旅遊環境，全面提升臺灣觀光的國際吸引力與競爭力。

旅人便利店不僅是一項創新合作計畫，更是公私協力推動觀光服務升級的重要示範，未來觀光署將持續透過跨域合作與創新行銷策略，讓「行動旅服PWA」更加貼近旅客需求。圖片來源｜欣傳媒

