走進達魯瑪克部落 -- 成為另一塊幫助之石

尤宗賢牧師創立台東達魯瑪克部落以便以謝課輔班，目前有95位孩子來這裡安親上課。（圖／東森新聞）





我們帶著聖誕限定版的甜甜圈，來到台東「以便以謝」課輔班。

總幹事羅邢志強告訴我們，課輔班空間不足、設備簡陋、車輛老舊，他滿懷期待地說：「你們真是上帝派來的天使！」

我們不敢如此自居。充其量，我們只是被裝上天使翅膀的小蜜蜂。因為這回在台東，我們一天要跑三個行程，一所學校、兩個課輔班。

以便以謝課輔班位於達魯瑪克部落，意為「如大山般雄偉之地」，是魯凱族祖先最早定居之地。

清朝時期，這裡被稱為「大南社」。1969年的一個颱風夜，一名長者煮食時不慎引發大火，強風助長下，火勢迅速蔓延，全村陷入火海，148戶房屋付之一炬，死傷慘重。因「大難」二字不祥，後來大南村改名為東興村。

廣告 廣告

以便以謝課輔班總幹事羅邢志強（左），及創辦人尤宗賢牧師（中），尤牧師從高雄來到台東已經26年，每年照顧約90名孩子。（圖／東森新聞）

尤宗賢牧師，承接這場災難所留下的使命。31歲那年，他被上帝差派來到達魯瑪克。那時大家都叫他「尤哥」，一腔熱血，孤身對抗部落的地痞流氓。他深信，唯有教育才能把孩子留下來，不讓他們誤入歧途。

他立下宏願：「十年內培養一百位大學生，並在十年後，減少一百戶中低收入家庭。」

26年過去了。如今57歲的他，飽受皮膚過敏、自律神經失調與耳鳴之苦。他說，前一天還在為明年的經費缺口煩惱，也為父親重病卻無法即時回高雄探望而感到遺憾。

幼幼隊長蕊姐分享了一則聖經故事：一位基督徒與神一同走在沙灘上，卻發現沙灘上只有一個人的腳印。他困惑地問神，神回答：「孩子，那單獨的腳印，是因為我抱著你走。」

尤牧師詮釋神的心意：「可以放下了。」

那正是蕊姐想對他說的話，「幼幼來了，你可以放下了。」不要太過擔心，我們一起來努力籌措經費，也要他把自己的身體和老家顧好。

課輔班取名「以便以謝」，源自聖經。「以便（Eben）」是石頭，「以謝（Ezer）」是幫助，合起來，就是「幫助之石」。

26年來，尤牧師在達魯瑪克部落，每年免費為80到90位孩子提供課業輔導。偏鄉教育的困境有其難度，也許那「一百位大學生」與「減少一百戶中低收入家庭」的目標尚未完全實現。

以便以謝課輔班目前有三部車接送孩子來上課，但其中一部已屆10年需汰換期限，希望社會大眾能夠捐贈交通車。（圖／東森新聞）

但在此刻，我們盼望「幼幼」能成為另一塊「幫助之石」，陪伴以便以謝；幼幼也能是裝上天使翅膀的小蜜蜂，傳遞訊息、號召社會大眾的愛心，重新蓋起一棟能讓孩子安心學習的寬敞課輔空間，也能募集一輛全新的交通車，平安接送孩子來上課。

更多東森新聞報導

幼幼基金會感恩餐會 金馬影后陳淑芳溫暖現身

支持偏鄉教育 東森幼幼幸福守護5號車啟程

東森幼幼基金會 走訪東北角4所偏鄉小學

