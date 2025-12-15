走進雪山的五感森境旅行 福壽山、武陵農場賞楓正逢時

在山裡，把時間慢下來，一趟走進雪山的五感森境旅行紓壓。（洪秀瑛攝）

「森林巴士」將有符合路線生態，如蕨類、鳥類等陪伴遊客的旅程，也讓遊客從中認識生態。（圖／雄獅旅遊）

「鉄木部落廚房」環境清幽。（洪秀瑛攝）

「鉄木部落廚房」老闆熱情友善，店內食物幾乎都是自種，走健康養生的山味。（洪秀瑛攝）

當旅遊不再只是移動與拍照，而是一段讓身心重新校準的過程，山林，成了最溫柔的答案。沿著蜿蜒山路上行，空氣逐漸轉涼，窗外的綠意一層層展開，還沒抵達目的地，心已經先被放鬆了下來。

武陵富野渡假村推出全新的「武陵茶果宴」，將在地農特產融入料理中；客房也舒適寬敞。（圖／雄獅旅遊）

武陵富野渡假村的大廳巧妙融入國寶魚「櫻花鉤吻鮭」意象，大廳也擺設藝術家的畫作。（洪秀瑛攝）

去年重新裝修完成的「武陵富野渡假村」，新空間以「武陵雪霸國家公園」為靈感，客房以溫潤木質調性打造出「家」的放鬆感，渡假村館內處處可見藝術家們的作品。（洪秀瑛攝）

這趟從武陵農場出發、串聯福壽山的高山旅程，以雪山山脈為舞台，把森林的氣味、山裡的聲音、舌尖的風土與夜空的星光，一一收進行程裡。旅程的開始，不是下車而是上車—森林意象的巴士、淡淡的香氛，讓人彷彿提早踏進林間，旅遊的節奏也隨之慢了下來。

武陵農場（下）與福壽山農場（上）已看得到楓紅，預期將吸引大批遊客前往賞楓。（上圖洪秀瑛攝，下圖武陵農場提供）

遊客在行程中可體驗「森林療癒」，透過漫步林間、冥想，進行與自我的深度對話，釋放壓力。（上圖雄獅旅遊提供，下圖洪秀瑛攝）

在武陵，山林不只是風景，而是會說故事的存在。紅頭山雀的身影，柳杉香氣在空氣中流動，森林療癒師引導深呼吸，讓五感逐一甦醒。走在步道上，不再急著前進，而是學會停下來，感受風、光影與腳下土地的溫度。

幽靜的「天池」海拔高度2614公尺，是福壽山最高處，空氣中富含天然芬多精，遊客可自在享受悠然氛圍。（洪秀瑛攝）

「天池」旁有蔣公曾在此會議的「達觀亭」。（洪秀瑛攝）

夜晚落腳在全新整修的武陵富野渡假村，木質調的空間像山裡的一個溫暖歇腳處。餐桌上，茶香入菜的「武陵茶果宴」悄悄訴說這片高山的滋味；走進環山部落，泰雅族料理的豪邁風味，讓旅人用味覺記住山的性格。

「福壽山莊」整修後，將於12月25日對外開放預約，內部可見蔣夫人寢室。（洪秀瑛攝）

旅程的另一個高潮，藏在福壽山的雲霧之中。清晨或午後，在靜謐的福壽山莊裡細細品茗，被譽為「茶界LV」的福壽長春茶，在高山冷冽氣候孕育下，入口甘潤而悠長。入夜後，抬頭便是沒有光害的星空，星斗緩緩轉動，時間彷彿也被拉長，讓人忘記日常的急促。

「福壽山莊」整修後，將於12月25日對外開放預約，在此可品茗及品嘗甜點。（洪秀瑛攝）

「福壽山莊」十分幽靜，適合現代人到此放鬆放空。（洪秀瑛攝）

根據全球健康研究所（GWI）報告指出，健康旅遊市場正以每年雙位數速度成長，現代人渴望的旅遊已從「景點打卡」轉向「定點深度放鬆」。雄獅旅遊國旅暨入境總經理王岳聰指出，台灣擁有世界級的高山資源，因此將「生物多樣性」作為旅遊設計的核心語言，將每座山的代表性動植物轉化為具體的旅遊體驗。

王岳聰進一步分享，未來山林路線將推出專屬的「森林巴士」，從車體彩繪、領隊旗幟上的專屬動物公仔，到車內搭配的專屬森林香氛，讓遊客的旅程始於上車的那一刻，在視覺及嗅覺上，先早一步被山林所環繞，甚至導覽內容與餐桌上的在地食材，都將圍繞著該路線的生態主軸進行「五感策展」。

此趟全新升級的「雙農場森境之旅」，全程以寬敞舒適的豪華三排椅巴士，並結合專屬山林香氛，讓療癒從上車的那一刻就開始。行程完整串聯武陵森林療癒、福壽山達觀亭獨家品茗、高山觀星及原民部落雙饗美饌，打造三天兩夜的極致五感體驗，每人約1萬5200元起。

福壽山有多種美食，蘋果造型的流沙包很特別；新的國民賓館也十分寬敞。（洪秀瑛攝）

國軍退除役官兵輔導委員會事業管理處處長董紹明（上圖左）與雄獅旅遊國旅暨入境總經理王岳聰是多年好友；退輔會事業管理處科長張良鵬（下圖左起）、武陵富野渡假村總經理沈木成、雄獅旅遊國旅暨入境總經理王岳聰、武陵農場的副場長常方麒。（洪秀瑛攝）

王岳聰認為，以武陵與福壽山行程來說，即呼應雪山山脈生態系，除了在遊覽車上搭配柳杉香氛外，在雪山不時可見的灰喉山椒鳥、鉛色水鶇及紅頭山雀等鳥類，則以玩偶意象融入遊覽車佈置，讓旅客在領隊的介紹下，深入認識山林中的故事。

這不是一趟追趕行程的旅行，而是一段與森林並肩同行的時光。從呼吸調節、品茶、觀星，到親手觸摸果實與泥土，每一刻都在提醒旅人：旅行，其實可以只是單純地回到自己。當旅程結束下山，那份留在身體裡的寧靜，仍會陪著人，走回城市的生活。

