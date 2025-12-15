走進雪山的五感森境旅行 福壽山、武陵農場賞楓正逢時
當旅遊不再只是移動與拍照，而是一段讓身心重新校準的過程，山林，成了最溫柔的答案。沿著蜿蜒山路上行，空氣逐漸轉涼，窗外的綠意一層層展開，還沒抵達目的地，心已經先被放鬆了下來。
這趟從武陵農場出發、串聯福壽山的高山旅程，以雪山山脈為舞台，把森林的氣味、山裡的聲音、舌尖的風土與夜空的星光，一一收進行程裡。旅程的開始，不是下車而是上車—森林意象的巴士、淡淡的香氛，讓人彷彿提早踏進林間，旅遊的節奏也隨之慢了下來。
在武陵，山林不只是風景，而是會說故事的存在。紅頭山雀的身影，柳杉香氣在空氣中流動，森林療癒師引導深呼吸，讓五感逐一甦醒。走在步道上，不再急著前進，而是學會停下來，感受風、光影與腳下土地的溫度。
夜晚落腳在全新整修的武陵富野渡假村，木質調的空間像山裡的一個溫暖歇腳處。餐桌上，茶香入菜的「武陵茶果宴」悄悄訴說這片高山的滋味；走進環山部落，泰雅族料理的豪邁風味，讓旅人用味覺記住山的性格。
旅程的另一個高潮，藏在福壽山的雲霧之中。清晨或午後，在靜謐的福壽山莊裡細細品茗，被譽為「茶界LV」的福壽長春茶，在高山冷冽氣候孕育下，入口甘潤而悠長。入夜後，抬頭便是沒有光害的星空，星斗緩緩轉動，時間彷彿也被拉長，讓人忘記日常的急促。
根據全球健康研究所（GWI）報告指出，健康旅遊市場正以每年雙位數速度成長，現代人渴望的旅遊已從「景點打卡」轉向「定點深度放鬆」。雄獅旅遊國旅暨入境總經理王岳聰指出，台灣擁有世界級的高山資源，因此將「生物多樣性」作為旅遊設計的核心語言，將每座山的代表性動植物轉化為具體的旅遊體驗。
王岳聰進一步分享，未來山林路線將推出專屬的「森林巴士」，從車體彩繪、領隊旗幟上的專屬動物公仔，到車內搭配的專屬森林香氛，讓遊客的旅程始於上車的那一刻，在視覺及嗅覺上，先早一步被山林所環繞，甚至導覽內容與餐桌上的在地食材，都將圍繞著該路線的生態主軸進行「五感策展」。
此趟全新升級的「雙農場森境之旅」，全程以寬敞舒適的豪華三排椅巴士，並結合專屬山林香氛，讓療癒從上車的那一刻就開始。行程完整串聯武陵森林療癒、福壽山達觀亭獨家品茗、高山觀星及原民部落雙饗美饌，打造三天兩夜的極致五感體驗，每人約1萬5200元起。
王岳聰認為，以武陵與福壽山行程來說，即呼應雪山山脈生態系，除了在遊覽車上搭配柳杉香氛外，在雪山不時可見的灰喉山椒鳥、鉛色水鶇及紅頭山雀等鳥類，則以玩偶意象融入遊覽車佈置，讓旅客在領隊的介紹下，深入認識山林中的故事。
這不是一趟追趕行程的旅行，而是一段與森林並肩同行的時光。從呼吸調節、品茶、觀星，到親手觸摸果實與泥土，每一刻都在提醒旅人：旅行，其實可以只是單純地回到自己。當旅程結束下山，那份留在身體裡的寧靜，仍會陪著人，走回城市的生活。
更多中時新聞網報導
郭碧婷向佐分居婚 「他跟小孩維持感情就好」
羅志祥唱太陶醉出包忘走位
MLB》牛棚不給力 道奇重金簽下迪亞茲
其他人也在看
出國隨身行李常超重？網紅「靠2招」10年沒被要求秤重
生活中心／張予柔報導許多人旅行時，為了省下昂貴的行李托運費用、等候行李的時間，以及降低行李遺失風險，出國時選擇只帶一件隨身登機箱上機。然而，許多人往往忽略，多數航空公司對隨身行李同樣設有嚴格的重量與尺寸限制，一旦超標，不僅可能當場被要求加價，還可能被迫改為託運。近日，一名網紅分享自己長達十年「隨身行李從未被秤重」的秘訣，引發大批網友熱議。民視 ・ 1 天前 ・ 8
別再太早訂！旅遊網站揭「最省錢機票」時機 不是週二也不是半年前
年關將至，國人出國旅遊的次數不斷增加，許多人都會提早好幾個月預訂機票，不過國外旅遊網站根據數據統計指出，太早預訂可能不會讓你省到更多錢。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 6
桃機過夜有撇步！轉機旅客限定「600元消費券」 最佳休息區在這
在現實生活中，電影《航站情緣》的情節正在桃園國際機場上演。近期有美國男子在桃園機場滯留超過一週，引發關注。桃園機場其實設有多處可供旅客休息的場所，包括非管制區24小時開放的空間、管制區內的盥洗室、淋浴間，甚至還有膠囊旅館可供過夜。當班機延誤或取消時，旅客可以利用機場內的各種設施度過等待時間，有些資深旅客甚至會自備眼罩和耳塞，以確保在機場也能安穩過夜。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
北海道大雪！新千歲機場取消120架次航班 鐵道列車也停駛
北海道大雪！新千歲機場取消120架次航班 鐵道列車也停駛EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 4
知名航空倒閉？航班全取消 旅客機場才知求助無門
知名航空倒閉？航班全取消 旅客機場才知求助無門EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 11
太早買、週二訂都不是最便宜？真相數據揭「超省機票」這時出現
生活中心／綜合報導春節連假即將到來，許多民眾都已經開始掏卡訂購度假行程，海外旅遊更是不少人鎖定目標，面對機票就有不少人猶豫「現在該下手嗎？」，機票、飯店價格波動就成為許多關注焦點，就有網友信奉都市傳說「週二午夜刷機票最便宜」的省錢大法，不過近日就有國外旅遊網站整理數據指出，機票不只不是非訂得越早越便宜，過早下手反而未必能省錢，甚至「週二午夜」也不是首選，顛覆不少旅客的訂票心法。民視 ・ 1 小時前 ・ 1
全台最美夢幻落羽松祕境 三層坪暌違多年重新開園
宜蘭員山的「三層坪」，被譽為全台灣最夢幻的落羽松秘境，2021年一開放立刻爆紅，卻亂象頻傳緊急封園，睽違多年，最近終於重新開放，每天限量500人預約入園，消息一出，縱使落羽松都還沒全紅，近2個月的預約...華視 ・ 1 天前 ・ 15
假登山真賞櫻？武陵櫻花季亂象 嚮導怒批形同「黃牛」壟斷雪山資源
武陵農場櫻花季吸引大量遊客，公路局規畫明年2月13日至3月1日實施櫻花季疏運管制，卻出現假登山真賞櫻亂象，台中市山岳嚮導...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
阿里山清晨氣溫僅4℃出現結霜景象 攝影達人：進入最佳賞楓時刻
阿里山國家森林遊樂區近日清晨氣溫僅剩攝氏4、5度，沼平車站、小笠原山觀景台等處都出現結霜景象。阿里山攝影達人黃源明說，近期已進入最佳賞楓時刻，從阿里山公路的十字路段至塔塔加的路上，處處都出現楓紅，景象美麗。他提醒，遊客若要上山看楓紅、日出或結霜美景，應留意保暖。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 6
冷氣團報到！ 金山「足湯」熱鬧 遊客煮溫泉蛋取暖
台北市 / 綜合報導 今年第一波冷氣團報到，剛好碰上週末假期，還是有民眾選擇出門走走，不過行程都特別挑選過。像是前往金山吃螃蟹粥，或是煮溫泉蛋、泡免費足浴，都能讓身體比較暖和。金山老街海鮮粥的業者分享，天氣冷業績通常會增加，但如果下雨，客人反而減少。蒸籠一開溫暖蒸氣馬上來，民眾把握螃蟹季的尾聲，到金山品嚐鮮甜海味，而到不遠處的老街也能吃粥暖暖胃。澎湃螃蟹粥手機先拍再說，週末假期碰上冷氣團報到，民眾想出門走走保暖可得做仔細。遊客說：「我們有很厚的外套在車上，先給車子穿，今天(13日)早上去參加了一個健走活動，然後健走活動完就想要來吃點，熱呼呼的的東西。」海鮮粥店長黃先生說：「天氣冷多少會想要吃點熱粥，但是因為現在外面有下雨，下雨的話人數會減少一點。」店長表示天氣冷又碰上下雨天，業績通常會掉一半，不過對遊客來說胃暖和了最重要，也能再去煮溫泉蛋暖暖身。記者張小媛說：「現在我拿的這一籃雞蛋是要做什麼呢，我就是要來用溫泉煮溫泉蛋，那在煮之前記得是要先用清水來洗乾淨，大概煮個20分鐘就可以來享用。」小朋友說：「很好玩因為我第一次煮溫泉蛋。」遊客等待的過程中不無聊，一旁的足浴民眾坐滿滿，至於另一頭的陽明山溫度雖然更低，人潮卻也不少。記者張小媛說：「在陽明山這邊氣溫其實只有15度左右，而且還下了一些毛毛細雨，但是因為在冷水坑這邊，有免費的溫泉泡腳池，所以也吸引了一些遊客。」法國遊客說：「很溫暖，走完那麼長的步道，感受真的很棒。」印度遊客說：「真的很溫暖也很新奇，我想印度應該沒有溫泉，我在印度從沒體驗過，這是我第一次在台灣體驗。」儘管來台灣旅遊天公不作美，但對外國旅客來說，體驗台灣足浴依舊留下特別經驗。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
最便宜機票不是周二 旅行社公布省錢秘訣 最多省17％
許多人長期認為周二是訂機票最便宜的日子，但美國全球旅遊公司最新報告顯示，周日才是目前最具省錢效益的訂票日，除了訂票日外，出發日期及提前預訂時間對票價影響更大，多數航線最佳訂票時機落在出發前1至3個月，國際航線則建議提前2至6個月，選對出發日期甚至可讓旅客最多節省17%費用，有助於降低旅行成本。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
太平山封園4天恢復開放！遊客不怕冷衝山頂賞美景
太平山封園4天恢復開放！遊客不怕冷衝山頂賞美景EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
布袋濕地公園升級 打造賞鳥與生態教育新亮點
面積逾千公頃的嘉義縣布袋濕地生態園區，這幾年經台灣國際觀鳥馬拉松打響名號，已經是國際級重要生態濕地。因應愈來愈多的遊客，雲嘉南濱海國家風景區管理處（下簡稱雲管處）在濕地公園打造科普解說及遊憩空間，讓一般遊客可以秒追隨專業人士輕鬆賞鳥。雲管處長徐振能指出，布袋濕地生態園區為原南布袋濕地，位於布袋鎮市區自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
舌尖上的長灘島 從在地菲式到五星級下午茶的海島美味饗宴
【互傳媒／記者 蘇彩娥／菲律賓 報導】走進菲律賓長灘島（Boracay），才真正理解它為何屢次被國際旅遊媒體評互傳媒 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
兩岸禁團未解 旅客相差380萬人次、觀光逆差1520億元
因兩岸情勢緊張，禁止組團赴陸觀光及大陸組團來台減少將屆滿2年，台灣人赴陸熱度不減，陸客來台人數大幅減少，依台灣目前資料推估，2025年兩岸觀光旅客人次相差近380萬人次，若以2024年台灣赴陸旅遊平均花費4萬元計算，兩岸觀光逆差達台幣1520億元。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 8
瘋出國 入出境旅次逆差恐破千萬
交通部觀光署評估，民國114年入境旅次約850萬，但出境旅次將超過1880萬，入出境人次逆差將突破1000萬，創歷史新高。中央銀行統計也指出，114年第3季經常帳中的旅行支出66.3億美元，但旅行收入25.5億美元，逆差高達40.8億美元（約新台幣1243億元）創新高。國人寧可出國也不要在國內旅遊。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
聯合航空客機升空後引擎故障 290人驚魂
[NOWnews今日新聞]美國聯合航空一架由華盛頓杜勒斯國際機場（DullesInternationalAirport）飛往日本東京的客機，在起飛時其中一個引擎生引擎故障、失去動力。該客機緊急被迫緊急...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1
〈生活休閒〉台東原民人文和自然生態之旅
台東以原鄉部分和自然風光為主，知本鹿寮工作坊由台東建和部落青年改造閒置老鹿寮而成的青…中華日報 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
韓國遊客搶攻日本！小城市預約量暴漲500％
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗上月發表「台灣有事」言論後，中日關係高度緊張，中國團客赴日人數大量減少，連帶影響飯店房價下跌。有韓媒披露，韓國遊客趁機搶進，不只東京、大阪等大城市，連地方小城...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 3
新世代最青－享受Me Time！年輕人旅遊四大趨勢
被稱為「數位原住民」的Z世代，正以有別傳統的價值觀、興趣嗜好習慣，影響全球消費市場，並定義觀光旅遊市場的走向。雄獅旅遊媒體關係部總經理單葑指出，Z世代的旅遊習慣呈現四大鮮明趨勢，包含「社群」、「性價比」、「影視文化」與「主題性」。工商時報 ・ 12 小時前 ・ 發起對話