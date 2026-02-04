走進雪白王國！ 札幌雪祭登場 百座雪雕夢幻美翻

北海道冬天最具代表性的活動札幌雪祭4號熱鬧登場。（示意圖／PhotoAC）





北海道冬天最具代表性的活動札幌雪祭4號熱鬧登場，為期8天，上午10點多開幕後，現場立刻湧入大批人潮，氣氛相當熱鬧。主要會場大通會場展出約136座雪雕作品，除了能看到關西世博吉祥物「脈脈」的雪像，還有高達15公尺的會津鶴之城巨型雪雕，規模十分壯觀。

北海道冬季盛事，札幌雪祭盛大登場，現場湧入大批人潮，沉浸在壯觀細緻的雪雕世界。

日本民眾：「好漂亮好感人，能感覺到，他們是在雪中一路努力完成到最後，能夠如願看到真是太好了，實物比在電視上看還要震撼。」

民眾這麼開心，因為包括道奇球星大谷翔平抱頭張嘴的雪雕，以及投手山本由伸靦腆神情雪雕都相當逼真，讓民眾看得入神。

札幌雪祭今年邁入第76屆，主要會場大通會場，一共展出136座大小不一的雪雕作品，不能錯過的還有大阪關西世博的官方吉祥物脈脈，以及超過10公尺高的星際大戰巨型雪雕，氣勢磅礡，而最吸睛的還有這一座，夜幕降臨後，動態光影投射在雪白城牆上，彷彿一幅流動的歷史畫卷，這座高約15公尺的雪雕，重現福島縣名城會津鶴之城，負責打造這座歷史名城雪雕的是陸上自衛隊的100名隊員，日本記者也實地體驗部分雪雕的製作過程。

自衛隊隊員vs.日本記者：「再多一點再多，再多一點再多，一不小心拿到兩個了，（真貪心呢。）」

從拆除鷹架到在巨大雪塊中，一刀一刀削出輪廓。

日本記者：「看起來結構很簡單，但要往深處插進去其實很難。」

雪雕最頂端，被稱為天守的部分必須削成平整面，每一道工序都不能馬虎，有時還趕工到深夜。

自衛隊隊員：「因為（現在）和白天日照強度不同，所以需要留意的地方很多，另外也會用到刀尖或各種刀具，所以在操作時會，一邊注意插入的角度一邊進行。」

在陸上自衛隊精雕細琢之下，宏偉壯麗的會津鶴之城雪雕，終於在風雪中完成，為札幌冬夜留下最夢幻的一幕。

