走進電台聽見美感 福德國小展開聲音美學戶外課

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】期末考結束、寒假將至，永靖鄉福德國小今（22）日為學生安排一場別具意義的「聲音美學之旅」，配合教育部114學年度「藝起來尋美」美感體驗教育計畫，由校長卓鴻賓帶領師生走出校園，前往在地歷史悠久的彰化國聲電台，展開戶外教育移地教學，讓學生在真實場域中感受聲音的魅力。

永靖鄉福德國小今日前往彰化國聲電台戶外教學，學生實際體驗播音流程，學習用聲音表達想法。（福德國小提供）

此次活動以「校園播客總動員」為主題，在國聲電台專業人員引導下，學生從廣播媒體的發展歷程談起，進一步學習口語發聲技巧，了解如何運用語調、節奏與情感，讓聲音更具感染力。課程不僅止於參觀，更強調實作體驗，學生分組進行新聞採訪、撰寫播報稿，實際走進錄音室完成錄音。

戴上耳機、面對專業麥克風，學生親身體驗錄音設備操作與播報流程，從撰稿、採訪到播音與成果回饋，一步步完成屬於自己的「聲音作品」。不少學生直呼新鮮又緊張，也在實際操作中發現，原來「美感」不只存在於畫作與音樂中，更藏在清楚的表達、穩定的台風與聲音所傳遞的溫度裡。

校長卓鴻賓表示，教育不應受限於教室圍牆，真實情境中的體驗，才是學生內化學習的關鍵。學校積極申請「藝起來尋美」計畫，正是希望讓孩子走出課本、走進生活，透過電台浸潤式學習，培養媒體素養與表達能力，這是傳統課堂難以取代的收穫。

卓鴻賓也指出，美感教育不只是畫畫、音樂，更是一種生活態度。透過這次電台體驗，孩子學到的不只是播音技巧，還包括如何清楚說話、勇敢表達想法，以及尊重每一個站在麥克風後的聲音。學校也規劃將這次經驗帶回校內課程，甚至延伸為相關競賽或成果發表，讓學習持續發酵。

全程陪伴學生的教導主任翁雅惠與教學組長蕭慎也分享，看到原本不敢說話的孩子，在同學鼓勵下順利完成錄音，甚至主動要求再錄一次，這正是素養導向教學最動人的地方。老師們也相信，只要給孩子舞台與信任，每一個孩子都有機會用自己的方式，被世界聽見。