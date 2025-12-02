走進音樂私密日記 丹奈爾四重奏來台重現蕭士塔高維契全集

丹奈爾四重奏被譽為當今詮釋蕭士塔高維契弦樂四重奏的第一把交椅。（鵬博藝術提供）

蕭士塔高維契的15首弦樂四重奏是他的音樂私密日記，被譽為當今詮釋蕭士塔高維契弦樂四重奏第一把交椅的「丹奈爾四重奏」將於12月18日起在台北國家兩廳院演奏廳演出蕭士塔高維契的弦樂四重奏全集，並在12月19日於高雄衛武營音樂廳演出，向蕭士塔高維契逝世50年致敬。

丹奈爾四重奏受教於鮑羅定四重奏，承襲珍貴的俄羅斯藝術遺產，對蕭士塔高維契的音樂有獨到且深刻的理解：「蕭士塔高維契有許多極為個人化的要求。據說他喜歡蠟燭火焰周圍藍色的光暈，因此發展出所謂的『蠟燭顫音』（candle vibrate），那是一種略為寬闊、獨特的顫音，用於特定段落。除此之外，蕭士塔高維契也會要求演奏者將弓靠近琴馬，集中音色、放大音量，以模仿管風琴或唱詩班的音響效果。」

丹奈爾四重奏認為：「蕭士塔高維契的音樂有兩個特點：一是存在普遍的緊張感，滲透在各種慢板跟快板樂章；二是具有普世及人道價值，並非全然受政治影響。「蕭士塔高維契的某些照片看起來寧靜而快樂，享受著家人、寵物以及朋友的陪伴，他也是一名狂熱的足球迷。所以如果將他的音樂全然做政治想像，既不夠全面，也無法代表他的真實人格。例如第四號、第六號弦樂四重奏，其中有著純粹的美麗和柔情。儘管所處的歷史背景給予他壓力，他的作品仍然充滿了愛、光明，甚至是希望。」

丹奈爾四重奏表示：「聆聽蕭士塔高維契的15首弦樂四重奏，就像是一趟穿越作曲家一生的旅程。」（鵬博藝術提供）

「另外，他後期弦四重奏之中一些悲劇性的作品，是在他個人遭遇疾病與離別的時候創作的。死亡的主題在這裡更加突出。他的音樂也常常有雙重意義，而這種複雜性，正是那個時代的人們不得不小心翼翼地表達自己真實想法的寫照。」

對於此次來台演奏蕭士塔高維契全集，丹奈爾四重奏表示：「聆聽蕭士塔高維契的15首弦樂四重奏，就像是一趟穿越作曲家一生的旅程。第一號創作於作曲家兒子出生前後，全曲充滿純真與抒情；第八號獻給自己，以宣洩遭受政治迫害的悲痛；第15號則被視為蕭士塔高維契寫給自己的安魂曲。這些作品為我們打開了通往蕭士塔高維契的內心世界，揭示了他一生的非凡成就與令人景仰的靈魂。」

▊演出資訊

私密日記－丹奈爾四重奏&蕭士塔高維契弦樂四重奏全集

12/18 (四) 19:30 國家兩廳院演奏廳

12/20 (六) 14:30 國家兩廳院演奏廳

12/20 (六) 19:30 國家兩廳院演奏廳

12/21 (日) 14:30 國家兩廳院演奏廳

12/21 (日) 19:30 國家兩廳院演奏廳

主辦：鵬博藝術

小提琴｜丹奈爾 Marc Danel

小提琴｜米勒 Gilles Millet

中提琴｜波格達那 Vlad Bogdanas

大提琴｜馬克維契 Yovan Markovitch

▍演出曲目

12月18日 (四) 19:30

蕭士塔高維契：C大調第一號弦樂四重奏，作品49

D. Shostakovich: String Quartet No. 1 in C Major, Op. 49

蕭士塔高維契：A大調第二號弦樂四重奏，作品68

D. Shostakovich: String Quartet No. 2 in A Major, Op. 68

─中場休息─

蕭士塔高維契：F大調第三號弦樂四重奏，作品73

D. Shostakovich: String Quartet No. 3 in F Major, Op. 73

12月20日 (六) 14:30

蕭士塔高維契：D大調第四號弦樂四重奏，作品83

D. Shostakovich: String Quartet No. 4 in D Major, Op. 83

蕭士塔高維契：降B大調第五號弦樂四重奏，作品92

D. Shostakovich: String Quartet No.5 in B flat Major, Op. 92

─中場休息─

蕭士塔高維契：G大調第六號弦樂四重奏，作品101

D. Shostakovich: String Quartet No. 6 in G Major, Op. 101

12月20日 (六) 19:30

蕭士塔高維契：升f小調第七號弦樂四重奏，作品108

D. Shostakovich: String Quartet No. 7 in f sharp minor, Op. 108

蕭士塔高維契：c小調第八號弦樂四重奏，作品110

D. Shostakovich: String Quartet No. 8 in c minor, Op. 110

─中場休息─

蕭士塔高維契：降E大調第九號弦樂四重奏，作品117

D. Shostakovich: String Quartet No. 9 in E flat Major, Op. 117

12月21日 (日) 14:30

蕭士塔高維契：降A大調第十號弦樂四重奏，作品118

D. Shostakovich: String Quartet No. 10 in A flat Major, Op. 118

蕭士塔高維契：f小調第11號弦樂四重奏，作品122

D. Shostakovich: String Quartet No. 11 in f minor, Op. 122

─中場休息─

蕭士塔高維契：升D大調第12號弦樂四重奏，作品133

D. Shostakovich: String Quartet No. 12 in D flat Major, Op. 133

12月21日 (日) 19:30

蕭士塔高維契：降b小調第13號弦樂四重奏，作品138

D. Shostakovich: String Quartet No. 13 in b flat minor, Op. 138

蕭士塔高維契：升F大調第14號弦樂四重奏，作品142

D. Shostakovich: String Quartet No. 14 in F sharp Major, Op. 142

─中場休息─

蕭士塔高維契：降e小調第15號弦樂四重奏，作品144

D. Shostakovich: String Quartet No. 15 in e flat minor, Op. 144

熾烈－丹奈爾四重奏之夜

12/19 (五) 19:30 高雄 衛武營國家藝術文化中心音樂廳

主辦：鵬博藝術

▍演出曲目

鮑羅定：D大調第二號弦樂四重奏

A. Borodin: String Quartet No. 2 in D Major

蕭士塔高維契：c小調第八號弦樂四重奏，作品110

D. Shostakovich: String Quartet No. 8 in c minor, Op. 110

─中場休息─

貝多芬：a小調第15號弦樂四重奏，作品132

L. v. Beethoven: String Quartet No. 15 in a minor, Op. 132

