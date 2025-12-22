走進高雄城市美學 從高流、逍遙園到衛武營！建築迷的散步路線超療癒
Photo Credits： valerie___lin、lin.ming.chi
高雄是一座越走越迷人的城市，從水岸線條流動的高雄流行音樂中心，到綠意環抱、宛如外星降落的衛武營，再到藏著日式歲月靜好的逍遙園與內惟藝術中心，每一步都是美學的停頓鍵。這條為建築迷量身打造的散步路線，不用趕行程、不必懂專業，只要放慢腳步，就能在鋼筋、水景、光影與老時光之間，感受高雄獨有的城市呼吸。
【高雄城市美學】
大東文化藝術中心
高雄流行音樂中心
衛武營國家藝術文化中心
逍遙園
內惟藝術中心
大東文化藝術中心
https://www.instagram.com/p/CwcBPRILUJZ/
https://www.instagram.com/p/C5S0NugSqGi/
Photo Credits： lin.ming.chi、v_trip_923
大東文化藝術中心是台灣首座藝術圖書館，以木質色系和挑高設計，營造古典優雅的閱讀氛圍。揉合東方禪意與現代簡潔，以清水混凝土X型斜柱為主要結構，創造出獨特視覺效果，並大量運用Low-E玻璃達到節能，半戶外薄膜屋頂引入自然光與氣流，形成可呼吸的綠色建築，夜間燈光變化更是夢幻，變化色彩如熱氣球般絢麗，是結合藝術表演、展覽、圖書館等多功能的藝文地標。
開放時間：08:00-21:00
地址：高雄市鳳山區光遠路161號
交通：高雄捷運橘線大東站 2號出口
高雄流行音樂中心
https://www.instagram.com/p/DO-Kclkkjnl/
https://www.instagram.com/p/CqqS5WXPBdx/
https://www.instagram.com/p/DDcZFLASm9a/
https://www.instagram.com/p/CYeIwL8v1Vq/
Photo Credits：az_10110、jose77hk_ashin、yunahsiao8、vianliu0502
以「海洋」、「音樂」為主題，採用仿生設計，將海浪、鯨魚、珊瑚、海豚等意象融入五大場域（音浪塔、珊瑚礁群、鯨魚堤岸、海豚步道、LIVE WAREHOUSE），展現前衛的多曲面、不規則造型，結合重工業鋼構元素和未來感燈光，打造出兼具國際地標性與市民休憩功能的港灣文化空間。保留最大程度保留開放空間，讓建築與市民生活結合，提供良好的水岸休憩場域。
地址：高雄市高雄港11-15號碼頭
交通：高雄市鹽埕區真愛路1號
衛武營國家藝術文化中心
https://www.instagram.com/p/CxDFSIUvYPw/
Photo Credits： lin.ming.chi
衛武營由荷蘭設計師操刀，以都會公園中的老榕樹群為靈感，創造出音波式、流線型的白色波浪外觀，是全球最大的單一屋頂綜合劇院、運用造船技術的鋼表皮，屋頂下的半戶外「榕樹廣場」讓民眾可自由穿梭。廳院內採用「盒中盒」結構與浮動地板，利用多種結構（鋼筋混凝土、鋼構）阻隔聲音與震動，達到頂級聲學效果。觀眾席則像葡萄園般環繞舞台，提供均質的聲響與視野, 呈現出與環境融合、開放親民，且是台灣獨有的設計。
開放時間： 11:00-20:00
地址：高雄市鳳山區三多一路1號
交通資訊：橘線「衛武營站(O10)」下車，自6號出口，出口前右手邊
逍遙園
https://www.instagram.com/p/CH5It4CnPJy/
https://www.instagram.com/p/CyK9oPRyfMT/
Photo Credits：valerie___lin、tsai_rabbit
逍遙園結合日式座敷 (和室) 與西式空間 (如客廳、書齋)，展現屋主大谷光瑞的品味；以綠色 (綠釉、綠色水泥瓦)為主色調，屋頂層次豐富，有類似京都飛雲閣的「唐破風」與「車寄」。內部大量使用台灣黃檜及多種木材，天花板有網代天井、市松紋樣，並設有防空壕，空間分為待客區、起居區與服務區，體現了當時日本貴族的生活奢華與時代背景。
營業時間：週二~週五 11:00-17:00，週六、日 11:00-18:00，週一休息
地址：高雄市新興區六合一路55巷內
交通資訊：捷運橘線到信義國小站（O6）1號出口，步行約3-5分鐘
內惟藝術中心
https://www.instagram.com/p/DG6935mBwDg/
https://www.instagram.com/p/DHKsvA3SO2r/
https://www.instagram.com/p/DFHVFzSyHr2/
Photo Credits：sharon6326、sienna_0409、_jjjoseph2.25
內惟藝術中心座落於高雄美術館西側的園區，純白高低起伏外觀融合週自然綠意環境之中，結合展覽、電影院、咖啡廳與書店的複合性藝術中心。園區內藏身一座微型自然迷霧森林秘境，設有親水步道，每10分鐘左右會噴霧，形成夢幻的氛圍感也消暑氣。內惟自然迷霧森林串聯了周邊輕軌龍貓隧道、高雄美術館、兒童美術館、秀拉公園及內惟菜市場，可順路同遊。
地址：高雄市鼓山區馬卡道路329號
營業時間：11:00-21:00，週一休息
交通資訊：輕軌內惟藝術中心站
撰文者/ 韓微微
