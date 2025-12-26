走進鳥人的彩色世界，台南市野鳥學會野鳥救傷、棲地保護的超級保育任務 | BAZAAR

PHOTO CREDIT: 林韋言

這群人原本只是喜歡拿著望遠鏡，靜靜的欣賞野鳥生態之美，沒想到會走上成立非營利組織的路，33年來，奔走在第一線為台南的野鳥發聲。雖然鳥兒們不會說「謝謝」，但參與保育的人們在過程中獲得了感動，有不少人加入傳遞環境永續的接力行列，一棒接一棒。

當那雙深黑細長的腳一前一後跨出野放箱，眾人都屏住呼吸，直至那腳爪踏實地走入水中，在溼地上邁開步伐，才鬆了一口氣。這雙腳的主人「編號N60」來自韓國，竟是第2次在台南市七股區頂山地區被救援。

黑面琵鷺「N60」兩度被救援

展現鳥會強大救傷力

包含編號N60在內的5隻黑面琵鷺，在2024年1月5日上午，走過治療、病弱照護、野放訓練，從台南七股的鹽田回到大自然的歷程，有著許多單位的協力，負責最後野放的是台南市野鳥學會（以下簡稱台南鳥會）。台南鳥會理事長蔡旺詮說，「我們一直在掙扎，救傷這一塊要不要繼續。」原來，這兩年的救傷數每年超過2,300隻，平均一天要救6隻鳥，在政府補助之外，需持續募款方得支應龐大的救傷經費。

33年前只是為了賞鳥而相聚的同好團體，現在除了有野鳥救傷組，還認養棲地。「人需要生活的土地，鳥也是。」曾參與1990年代向政府爭取保留棲地的監事陳正旭指出，早年預定為四草科技工業區的區域是鳥況最好的地方，為了在開發案中分給野鳥一塊棲地，鳥友們認為，需要一個非營利組織去跟政府部門對話，於是30餘位成員合力成立台南鳥會。

大小志工的參與，不僅支持台南鳥會救傷組的運作，也傳承環境教育。圖為志工參與救治黑面琵鷺行動。

PHOTO CREDIT: 台南市野鳥學會提供

以賞鳥和研究成果 開啟與公部門的對話

但是，一個以賞鳥為主的同好團體，要如何說服政府？「我們用賞鳥得到的數據，做為和政府溝通的工具，四草野生動物保護區因此誕生了。」想像一個金字塔形狀的三角形，最下層以賞鳥為基礎，累積各種質和量的數據後，就可往上一層進行研究，而運用研究的成果，可導向最頂端的保育。

透過欣賞與研究所累積的對話能力，以及在開發案初期積極參與提出要求，這兩種作法意外打開一個深入理解彼此的機會。台南鳥會理事陳培中說，「政府知道我們的立場不是反對開發，而是保護鳥類和棲地；我們看到政府也想要保育，因此，以保育為共同目標，走出一條公私協力的路。」於是，認養由台南市政府農業局管理的15公頃「官田水雉生態教育園區」，以及與5個生態保育團體共同組成「七股將軍鹽灘濕地復育聯盟」，和國有財產署簽約，負責約1,600公頃廢棄鹽灘地等，台南鳥會開創了公私部門協力邁向生態保育與環境教育的成功模式。

溼地是水鳥中繼休息、覓食、繁殖的場所，認養大面積溼地可保護棲地不被破碎化，並讓水鳥安全度冬。圖為諾氏鷸。

PHOTO CREDIT: 台南市野鳥學會／攝影陳冠融

當你懂得賞鳥 世界是彩色的

救治傷鳥和保護棲地，都是為了避免生物多樣性快速流失。有「台南鳥會字典」美譽的常務理事潘致遠指出，尤其猛禽是生態系的高階消費者，能控制許多鼠類、小型鳥類等生物的數量，如果折損，會影響到生態系其他相關物種的消長和平衡。

除了維護生態平衡，台南鳥會意外發現，這兩者是接觸到非同溫層的有效方式。蔡旺詮說，持續救治傷鳥，部分原因是為了回應人們遇到傷鳥想救，那分愛惜生命的心情，卻發現一般民眾因此對保育有了深刻體會，陳培中表示，「親身的經歷，一輩子難忘，錢也買不到。」保護棲地也有一樣的效果，而且除了社會大眾，潘致遠指出，「也會接觸到農民、漁民、里長等原來不是同溫層的目標對象，將保育的觀念傳達得更廣、更深遠。」

鳥會承擔的責任很多，資源卻很有限，但這群鳥人為何仍堅持走在生態保育與環境教育的路上？「因為我們愛鳥是愛到骨子裡的啊！」陳正旭說，當你懂得賞鳥，世界會變成彩色的。「你會看見鳥穿梭其間的櫻花，也會看見與鳥同飛的蝴蝶、與老鷹同在的雲，不會只看見鳥的色彩而把其他看成黑白背景。你會跟這世界有連結，自然生起愛惜和尊重萬物的心，你也不再是鳥人，而是小小的地球人。」

官田水雉生態教育園區復育有成，曾吸引靈長類動物學家、同時也是環保倡議者珍古德（Jane Goodall）博士（左）3度到訪。

PHOTO CREDIT: 官田水雉生態教育園區提供

你知道嗎？ 賞鳥入門現在正是時候

• 如何踏出第一步？

買一本簡單的鳥類圖鑑就可入門。但鳥類的差異十分細微，建議參加鳥會賞鳥活動，自然會遇到願意帶你看鳥的鳥友。你可以做一個簡單的練習：眼前飛過白鷺鷥，你若能看得出是大白鷺、中白鷺還是小白鷺，就算是入門了。

• 為何到台南要看黑面琵鷺和水雉？

黑面琵鷺是國際保育類鳥種，每年9、10月至隔年3月到台灣度冬，集中於西南沿海，台南最多。台灣的水雉是全世界8種水雉中，唯一具有繁殖羽（夏羽）與非繁殖羽（冬羽）不同形態，以及定期遷移習性。

PHOTO CREDIT: Lin wei-yen

台南市野鳥學會

一群鳥友基於保護鳥類及環境，1992年成立台南市野鳥學會。多年來致力於野生動物保育、棲地認養（如官田水雉園區、將軍溼地）及環境教育推廣，2024年獲農業部林業及自然保育署頒發「野生動物生命教育楷模獎」。

