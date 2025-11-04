走進「動力．火車—柴電工場常設展」 穿越臺灣鐵道舊時光
記者劉昕翊／專題報導
國家鐵道博物館經過修復及整備後，今年正式對外開放第1階段的園區與展覽空間，打開6處古蹟建築，規劃豐富常設展、特展及現地展。其中，「動力．火車—柴電工場常設展」不僅有吸睛的24輛典藏車輛靜態展示，也運用現代科技互動技術，聲光展演及內容精緻度成為全場最大特色。
臺北機廠蛻變 鐵道文化新據點
原稱臺北鐵道工場的臺北機廠，長期肩負臺灣火車維修、組裝、保養、修理等重責。民國108年修復工程開工、「國家鐵道博物館籌備處」揭牌，宣告正式展開「全區整備、分區修復、分期開放」工作，最終於今年實施第1階段開放，開放空間包含柴電工場、總辦公室、技工養成所、材料試驗所、大禮堂及澡堂等6處古蹟建築，共策劃「動力．火車—柴電工場」、「移動與感動—鐵道上的文化與記憶」、「氤氳時代—員工澡堂」3個常設展；「文化中的臺灣鐵道史」、「無限的火車情—臺灣鐵道攝影家古仁榮」2個特展，「總辦公室」、「大禮堂的職工生活」2個現地展，以及特地為孩子們設計的「親子空間」。
其中，柴電工場為二次大戰後，臺鐵因應鐵路動力柴油化政策，於51年落成的廠房，專責於柴油動力車輛之維修、改造及更新任務；此次轉化為展覽空間，設置「動力．火車—柴電工場」展覽，以「鐵道動力」、「鐵道車輛」、「古蹟與歷史」及「保存與修復」4大主軸，帶領觀眾從歷史、人文、科學技術等面向，探尋臺北機廠、鐵道技術的發展軌跡與臺灣鐵道的故事。
結合聲光與科技 打造沉浸式體驗
展場精選24輛歷經考證修復的典藏車輛，呈現柴電工場的恢弘氣勢，包含S200型柴電機車，主要用以調度車輛，且良好的性能也使其曾作為山線列車的輔助機車；B.V.15000型守車為臺鐵於52年獲標承製的泰國國鐵，是臺灣首次外銷的火車，體現臺灣除能自產自用鐵道車輛，更具備因地制宜打造外國車款的能力；臺鐵於48年購入TP32700型無空調通勤客車，2側各有2組單項橫開門設計，而鐵博館典藏的TP32706號，為該型車輛中唯一僅存，也是臺灣現存最古老的通勤客車。同時運用現代科技互動技術，例如以現地天車吊掛S212號柴電車車殼，搭配透明螢幕滑軌介紹柴電機車部件及作動原理，讓觀眾可透過感官經驗認識機械作動之內涵，藉由機械裝置吊掛牽引馬達電樞模型，搭配螢幕播映電樞檢修流程，形塑虛實整合的沉浸式聚場展演。
此外，「動力．火車—柴電工場」也設計互動式機關，以及展示鐵博館的歷史、車輛修復知識等相關照片、影片及文物，不僅介紹火車動力的奧秘，也讓民眾能更加立體的認識鐵博館，感受鐵道產業發展及文化魅力，例如特別再現DC32751號餐式擺設，59年臺鐵向日本購入該型觀光號餐車，內設有10張4人座餐桌，鐵博籌備處比對營運時期老照片，並根據觀光號原件與凸面復刻餐椅，再現經典。
「動力．火車—柴電工場」設計互動式機關，介紹火車動力的奧秘。（記者劉昕翊攝）
吸睛的24輛典藏車輛靜態展示，呈現柴電工場的恢弘氣勢。（記者劉昕翊攝）
B.V.15000型守車是臺灣首次外銷的火車，體現除能自產自用鐵道車輛，更具備因地制宜打造外國車款的能力。（記者劉昕翊攝）
民眾實地乘坐，重溫當年景況。（記者劉昕翊攝）
展覽運用現地天車吊掛S212號柴電車車殼，搭配透明螢幕滑軌，介紹柴電機車部件及作動原理。（記者劉昕翊攝）
藉由機械裝置吊掛牽引馬達電樞模型，搭配螢幕播映電樞檢修流程，形塑虛實整合的沉浸式聚場展演。（記者劉昕翊攝）
特別再現DC32751號餐式擺設，復刻餐椅，呈現經典。（記者劉昕翊攝）
現場展示鐵博館的歷史、車輛修復知識等相關照片、影片及文物，讓民眾能更加立體的認識鐵博館。（記者劉昕翊攝）
民國48年鐵博館典藏的TP32706號，為該型車輛中唯一僅存，也是臺灣現存最古老的通勤客車。（記者劉昕翊攝）
參觀資訊
