走進《大濛》拍片現場 岸內影視基地限時開放深度導覽

▲電影《大濛》海報

【記者 劉秋菊／台南 報導】電影《大濛》票房長紅、話題不斷，這次不只在戲院看得到，還能走進真實拍攝現場！臺南市政府文化局特別推出臺南限定活動，邀請大家走進《大濛》實際拍攝搭景的片場空間，親眼看看電影畫面背後的秘密！

「走進《大濛》拍片現場—岸內影視基地參觀開放」將於115年1月31日（六）及2月1日（日）登場，活動採分梯次參觀，每梯次100人、每日6梯次，兩天共12梯次，讓影迷與民眾近距離感受電影拍攝的臨場感，實際走進電影中的時代場景，體驗只有在臺南才能遇見的影視風景。

本次活動規劃以深度導覽形式進行，每梯次開放100人參加，每梯次參觀時間約1小時，邀請電影《大濛》金馬獎美術場景設計尤麗雯蒞臨現場與民眾互動，分享片中場景從概念發想到實際搭建過程，及如何依劇情需求、拍攝角度與鏡頭語言，打造出符合敘事節奏的場景空間。透過專業導覽，民眾將可理解場景並非單純「重現畫面」，而是為拍攝需求量身打造的工作場域。

電影畫面與實際片場之間，往往存在顯著差異，觀眾在銀幕上看到的完整街景、深遠空間與細膩氛圍，實際上可能僅是片場中局部搭建的結構，透過精準的取景、鏡頭角度、景深控制與畫面構圖，結合燈光、調度與後期剪接，形塑出超越實體空間限制的視覺效果。這正是電影語言最具魅力之處，也是影像創作中極具「魔術性」的關鍵環節。以《大濛》為例，片中呈現的時代街景與生活場域，並非完整複製真實城市，而是依據敘事需求選擇性搭建，讓鏡頭所及之處皆能呈現故事與情緒，實際走入片場，民眾將可看見未經鏡頭修飾的場景原貌，理解哪些空間是為拍攝而存在、哪些結構僅服務於特定鏡位，進而體會電影如何透過有限的實體條件，創造出豐富而立體的影像畫面。

文化局也表示，透過此次開放活動，期待民眾不僅是「看電影場景」，更能進一步認識岸內影視基地作為專業影視拍攝場域的角色與功能。基地可依不同劇組需求進行搭景、拆景與空間調度，是一個兼具彈性與專業的拍攝環境。藉由實際參訪，讓在地民眾與影迷理解片場的工作性質與產業價值，進一步深化對影視政策、影視產業發展，以及場域規劃與城市文化之間關係的認識。

活動相關報名資訊請至： https://reurl.cc/zKLx2N 查詢，並可同步於臺南影視支援中心取得相關資訊，歡迎對電影製作、影像創作及片場運作有興趣之民眾踴躍報名參與。(照片文化局提供)