走進「飄雪蜂蜜森林」！打卡等身小熊維尼＋小豬，還有限量周邊、手作DIY

高雄的朋友等到了！繼「小熊維尼蜂蜜日快閃店」於台北與台中場引爆粉絲熱潮後，高雄夢時代也於即日起～11/30打造小熊維尼期間限定快閃店，不僅能讓粉絲走進飄雪蜂蜜森林，感受溫暖甜蜜的氛圍，現場還有多項免費打卡點和優惠，快跟著小編的攻略，和可愛的維尼一起度過療癒時光！

小熊維尼快閃店登場

「Norns小熊維尼蜂蜜日」快閃主題店於即日起～11/30，在高雄夢時代１樓近服務台溫暖登場！本次以「冬日雪景ｘ蜂蜜暖心」為主題亮點，將繪本世界搬進南部，「飄雪蜂蜜森林」完美重現了主視覺中的冬日雪景氛圍，加上淡淡的蜂蜜香氛瀰漫在空氣中，讓人彷彿置身在甜蜜又溫暖的童話世界！另外還有超萌的等身大小熊維尼與小豬，絕對是必拍打卡點～

廣告 廣告

▲本次高雄場以「冬日雪景ｘ蜂蜜暖心」為主題亮點，將繪本世界搬進南部，等身大小熊維尼與小豬更是超萌療癒必拍打卡點。（圖片來源：高雄夢時代）

拍貼機、手作DIY都要玩

想要留下更多甜蜜回憶，維尼主題韓式拍貼機可別錯過！共有６個主題、18款限定相框可選擇，還包含聖誕節限定版，無論是閨蜜還是情侶都能拍出滿滿的節慶氛圍。此外，現場還有「Hunny Work House蜂蜜手作區」，邀請粉絲親手DIY打造個人風格小物，有新款聖誕限定燙布貼及基底，作為卡片或吊牌都很適合，送禮自用兩相宜！

▲粉絲必訪的「Hunny Work House蜂蜜手作區」，邀請大家動手創作專屬的燙布貼包袋小物，留下獨一無二的甜蜜回憶。（圖片來源：高雄夢時代）

▲現場售有各式小熊維尼周邊商品，歡迎大家前往參觀選購，把小熊維尼帶回家。（圖片來源：高雄夢時代）

打卡免費領限定貼紙

來逛小熊維尼期間限定店，別忘了把握優惠活動！即日起～11/30止，在店內消費滿999元，就能獲得限量的維尼造型氣球，拿在手上拍照超可愛。此外，只要在個人社群平台拍照打卡，還能獲得限定的蜂蜜主題情境貼紙，喜歡維尼的粉絲們千萬別錯過這個甜蜜的約會！

廣告 廣告

▲「Norns小熊維尼蜂蜜日」快閃主題店即日起至11/30，在高雄夢時代１樓近服務台溫暖登場！（圖片來源：高雄夢時代）

同場加映：大耳狗主題咖啡廳也要逛

除了「小熊維尼蜂蜜日快閃店」以外，來到高雄夢時代，也不能錯過超萌大耳狗咖啡廳！咖啡廳CACO Cafe攜手人氣明星大耳狗喜拿，在高雄夢時代打造全台首間「CACO Cafeｘ大耳狗喜拿主題咖啡廳」，即日起～明年1/20為止，要用滿滿的大耳狗元素萌翻天！除了店內處處可見療癒的藍白色調，還有巨型大耳狗牆、主題吧台和互動拍貼區，搭配一系列限定周邊和餐點，保證讓粉絲尖叫！

▲店內隨處可見療癒的打卡區，像是巨型大耳狗牆和各式卡通造型裝置。（圖片來源：高雄夢時代）

▲除了店內處處可見療癒的藍白色調，還有巨型大耳狗牆、主題吧台和互動拍貼區。（圖片來源：CACO cafe）

▲餐點部分也很用心，嚴選一系列專屬鹹食與甜點，像是牛肉起司漢堡、德式香腸堡、雞肉起司鹹派等。（圖片來源：CACO cafe）

【快閃資訊一次看】

小熊維尼蜂蜜日快閃店

快閃地點：高雄市前鎮區中華五路789號夢時代購物中心１樓（高雄夢時代１樓近服務台）

快閃時間：即日起～11/30

CACO Cafeｘ大耳狗喜拿主題咖啡廳

快閃地點：高雄市前鎮區中華五路789號夢時代購物中心２樓（高雄夢時代２樓）

快閃時間：即日起～2026/1/20

統一夢時代購物中心

地址：高雄市前鎮區中華五路789號

電話：07-813-5678

時間：週一至週四11：00～22：00／週五、假日前一天11：00～22：30／週六及連續假日10：30～22：30／週日及假日10：30～22：00

更多食尚玩家報導

全台５間「哆啦A夢主題門市」！13款扭蛋11/14起開扭，免集點再送Ｑ萌大貼紙

普發萬元被盜領？民眾「接１電話」300萬全沒了，警揭最新詐騙手法

陽明山、烏來沒進前３！2025台灣溫泉排名Top10，「這２地」有免費足湯

2025最後一波水逆來襲！４星座淪重災戶逃不過，慎防交通意外、財務危機



本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章