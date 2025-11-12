走進「飄雪蜂蜜森林」！打卡等身小熊維尼＋小豬，還有限量周邊、手作DIY
高雄的朋友等到了！繼「小熊維尼蜂蜜日快閃店」於台北與台中場引爆粉絲熱潮後，高雄夢時代也於即日起～11/30打造小熊維尼期間限定快閃店，不僅能讓粉絲走進飄雪蜂蜜森林，感受溫暖甜蜜的氛圍，現場還有多項免費打卡點和優惠，快跟著小編的攻略，和可愛的維尼一起度過療癒時光！
小熊維尼快閃店登場
「Norns小熊維尼蜂蜜日」快閃主題店於即日起～11/30，在高雄夢時代１樓近服務台溫暖登場！本次以「冬日雪景ｘ蜂蜜暖心」為主題亮點，將繪本世界搬進南部，「飄雪蜂蜜森林」完美重現了主視覺中的冬日雪景氛圍，加上淡淡的蜂蜜香氛瀰漫在空氣中，讓人彷彿置身在甜蜜又溫暖的童話世界！另外還有超萌的等身大小熊維尼與小豬，絕對是必拍打卡點～
▲本次高雄場以「冬日雪景ｘ蜂蜜暖心」為主題亮點，將繪本世界搬進南部，等身大小熊維尼與小豬更是超萌療癒必拍打卡點。（圖片來源：高雄夢時代）
拍貼機、手作DIY都要玩
想要留下更多甜蜜回憶，維尼主題韓式拍貼機可別錯過！共有６個主題、18款限定相框可選擇，還包含聖誕節限定版，無論是閨蜜還是情侶都能拍出滿滿的節慶氛圍。此外，現場還有「Hunny Work House蜂蜜手作區」，邀請粉絲親手DIY打造個人風格小物，有新款聖誕限定燙布貼及基底，作為卡片或吊牌都很適合，送禮自用兩相宜！
▲粉絲必訪的「Hunny Work House蜂蜜手作區」，邀請大家動手創作專屬的燙布貼包袋小物，留下獨一無二的甜蜜回憶。（圖片來源：高雄夢時代）
▲現場售有各式小熊維尼周邊商品，歡迎大家前往參觀選購，把小熊維尼帶回家。（圖片來源：高雄夢時代）
打卡免費領限定貼紙
來逛小熊維尼期間限定店，別忘了把握優惠活動！即日起～11/30止，在店內消費滿999元，就能獲得限量的維尼造型氣球，拿在手上拍照超可愛。此外，只要在個人社群平台拍照打卡，還能獲得限定的蜂蜜主題情境貼紙，喜歡維尼的粉絲們千萬別錯過這個甜蜜的約會！
▲「Norns小熊維尼蜂蜜日」快閃主題店即日起至11/30，在高雄夢時代１樓近服務台溫暖登場！（圖片來源：高雄夢時代）
同場加映：大耳狗主題咖啡廳也要逛
除了「小熊維尼蜂蜜日快閃店」以外，來到高雄夢時代，也不能錯過超萌大耳狗咖啡廳！咖啡廳CACO Cafe攜手人氣明星大耳狗喜拿，在高雄夢時代打造全台首間「CACO Cafeｘ大耳狗喜拿主題咖啡廳」，即日起～明年1/20為止，要用滿滿的大耳狗元素萌翻天！除了店內處處可見療癒的藍白色調，還有巨型大耳狗牆、主題吧台和互動拍貼區，搭配一系列限定周邊和餐點，保證讓粉絲尖叫！
▲店內隨處可見療癒的打卡區，像是巨型大耳狗牆和各式卡通造型裝置。（圖片來源：高雄夢時代）
▲除了店內處處可見療癒的藍白色調，還有巨型大耳狗牆、主題吧台和互動拍貼區。（圖片來源：CACO cafe）
▲餐點部分也很用心，嚴選一系列專屬鹹食與甜點，像是牛肉起司漢堡、德式香腸堡、雞肉起司鹹派等。（圖片來源：CACO cafe）
【快閃資訊一次看】
小熊維尼蜂蜜日快閃店
快閃地點：高雄市前鎮區中華五路789號夢時代購物中心１樓（高雄夢時代１樓近服務台）
快閃時間：即日起～11/30
CACO Cafeｘ大耳狗喜拿主題咖啡廳
快閃地點：高雄市前鎮區中華五路789號夢時代購物中心２樓（高雄夢時代２樓）
快閃時間：即日起～2026/1/20
統一夢時代購物中心
地址：高雄市前鎮區中華五路789號
電話：07-813-5678
時間：週一至週四11：00～22：00／週五、假日前一天11：00～22：30／週六及連續假日10：30～22：30／週日及假日10：30～22：00
更多食尚玩家報導
全台５間「哆啦A夢主題門市」！13款扭蛋11/14起開扭，免集點再送Ｑ萌大貼紙
普發萬元被盜領？民眾「接１電話」300萬全沒了，警揭最新詐騙手法
陽明山、烏來沒進前３！2025台灣溫泉排名Top10，「這２地」有免費足湯
2025最後一波水逆來襲！４星座淪重災戶逃不過，慎防交通意外、財務危機
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章
其他人也在看
想看看真實的日本嗎?讓我們潛入一般日本家庭!原來日本人的早餐是這樣的!(日式早餐篇)
應該很多人都想知道日本人的早餐都吃什麼呢?我們潛入東京一般家庭的廚房，繼上次的西式早餐篇，來看看他們做什麼樣的日式早餐呢~LIVE JAPAN ・ 20 小時前
北海道人最愛札幌還是函館？日本人最想住的北海道街道排行榜
北海道各地都超有魅力，但究竟誰是當地人心目中的第一名？由日本知名住宅SUUMO網站發表的「2020最想居住街道排行榜 北海道版」中，我們就能一探究竟！快來一起看看你常去的都市有沒有在榜上吧～LIVE JAPAN ・ 22 小時前
年底放假去哪玩？直飛長灘島成熱門首選 陽光、海灘、倒數派對一次滿足
菲律賓長灘島擁有細緻白沙、清澈海水與繽紛夜生活，被譽為「亞洲最迷人的度假島嶼」。目前透過菲律賓皇家航空台北直飛航線，即可輕鬆抵達這座熱帶天堂，成為年底出遊與跨年放假的熱門選擇。七逗旅遊網 ・ 19 小時前
LINE傳「這２句」恐被討厭！一票網友認同：看到後直接不讀不回
隨著即時通訊軟體成為現代人不可或缺的聯繫工具，傳訊息的方式往往反映了一個人的溝通習慣與禮貌。近日，一名女網友針對常見的訊息開頭方式提出建議，呼籲大家在發送「在嗎」「有空嗎」等問候訊息時，應該一併說明後食尚玩家 ・ 22 小時前
清邁最潮米其林泰菜！裝潢超好拍的尼曼街文青餐酒館，必點荔枝咖哩、超厚炸蟹肉、肥美炸五花肉
清邁米其林接著播出，今天來分享第九家，也是個人覺得交通最方便，料理、味道也可能最適合觀光客的一家「Kiew Kai Ka l One nimman」連續八年得到米其林推薦，料理主打的是清邁現在最流行(之於觀光客)的泰北風餐酒料理。內外裝潢十足十網紅店，料理也談不上道地，但不得不說整體的味道是好的，尤其加了荔枝的咖哩，肥到不像話的炸五花肉，不知如何炸到這麼厚的蟹肉炸彈都蠻好吃的。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
開架唇膏天花板都在這！3CE柔光小粉管、媚比琳鎖吻棒讓雙唇美到像天生好氣色
3CE粉漾柔光潤唇膏：韓系淡顏裸唇天花板3CE新作#柔光小粉管-粉漾柔光潤唇膏，以「一抹融唇」的輕柔質地掀起話題！結合雙重柔融科技與高濃度椰子保濕精粹，讓雙唇如被光暈包裹般透亮潤澤。九款色調橫跨裸棕、珊瑚橘、莓果紅，不論冷暖膚色皆能駕馭，#30「梨花大_肉桂卡布」散...styletc ・ 13 小時前
4000元內也能送出高級香氣！潘海利根、BYREDO、Diptyque、Acqua di Parma聖誕香氛禮盒精選推薦
潘海利根：毛衣裡藏著的英倫幽默把聖誕針織毛衣的溫暖氣息化成香氣，潘海利根用獨有的幽默重新詮釋節慶氛圍~「節日香氛經典禮盒」內有8款最受粉絲們喜愛的小香，包含月亮女神淡香水、牧羊少年古龍水、初醒桂香淡香精等皆在其中；另一款「月亮女神精巧禮盒」則收錄月亮女神淡...styletc ・ 14 小時前
2025 GRESB台灣年會啟動 建築、金融、建商齊聚共議永續資產新標準
全球不動產永續評估標準（GRESB）已經成為國際房地產投資與資產管理的重要指標，為了回應全球減碳趨勢與ESG金融浪潮，「2025 GRESB台灣年會」訂於12月11日信義房屋主辦，會前會由智慧人居籌備，於政大公企中心國際會議廳登場，由TSLIA智慧人居產業促進會籌辦，集結建築、金融與開發三大領域的各方力量，探索永續資產、低碳建築以及綠色金融的全新策略。id SHOW ・ 1 天前
《飛天小女警》主題館快閃台中！免費逛60款限定周邊，必買超萌小物推薦
【透過APP搖一搖功能，進入此頁面，恭喜你獲得抽獎資格囉】活動時間、獎品、辦法見文末。得獎名單將於此頁公告，並以e－mail通知得獎者。 超萌小女警即將降落台中啦！全台最大的花卉盛典「2025新食尚玩家 ・ 22 小時前
ECB管委稱利率「處良好位置」，短期不急於動作、風險升溫時再應對
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，歐洲央行(ECB)管委柯赫(Martin Kocher)表示，對當前政策設定感到滿意，認為ECB在利率政策上「處於良好位置」，未來數月不太可能有太多變化。他強調，若情勢或風險出現轉折，歐洲央行仍需保留回旋空間，並在必要時採取行動，維持政策彈性是「良好做法」。另一位管委、克羅地亞央行總裁武伊季奇(Boris Vujcic)在倫敦指出，歐元區通膨已回到目標，經濟展現韌性，前景風險大致均衡。就貨幣政策的不確定性而言，歐洲目前小於美國，顯示市場對歐洲央行路徑的可預期性較高。市場人士解讀，官員談話凸顯「更長時間維持現行利率區間」的傾向，觀察重點在於服務業薪資與核心物價的黏著度，以及外部需求與地緣風險對成長與通膨的拉鋸。若後續數據延續通膨在目標附近徘徊、成長小幅復甦的格局，利率有望維持按兵不動至新一輪趨勢性訊號出現。財訊快報 ・ 22 小時前
連江縣11/12正常上班上課 交通船全數停航
（中央社記者潘欣彤連江縣11日電）連江縣政府今天晚間宣布，12日正常上班上課。至於台馬交通船、島際交通船與兩馬小三通，12日全數停航。（編輯：謝雅竹）1141111中央社 ・ 1 天前
東京住宿推薦三選 最能體驗日本傳統風情的日式旅館
每次規劃東京旅行時，總是難以決定該住哪裡嗎？如果你嚮往傳統日式旅館的魅力，不妨到「日本旅館協會東京都支部」的網站尋找住宿靈感吧！想親身體驗日本獨有的待客之道，那麼就別錯過我們今天的東京旅館推薦指南！JAPANKURU ・ 16 小時前
【台中公益路新品牌】GOGOGA極上雞湯：必喝熬煮十小時雞湯！新派川菜、台菜融合，口味清爽不油膩
這間GOGOGA就於大進街上，路口出去就是公益路。這家餐廳和瓦庫燒肉、不葷主義都是來自於同一家公司。不過GOGOGA走的別於其他餐廳系列，餐點融合川菜、江浙菜、台菜的新派中菜風格。其中最讓人津津樂道就是他們燉煮10個小時才會出爐的雞湯。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 12 小時前
基隆人才懂的獨特滋味！這家安樂市場肉圓老店堅持低溫油泡，皮軟綿Q、餡是紅糟肉＋筍絲，配上丸進辣醬油太經典
這篇說說基隆的肉圓，雖然不是第一次聊。這家在我心中就是基隆的肉圓模樣，已然吃不到的阿玲肉圓、信義市場的林家肉圓，這三家都是我吃得比較多也比較愛的。等等，如果你愛吃的是炸到酥脆的肉圓皮，那很抱歉基隆的肉圓不是這個流派，如果你不愛紅糟肉和絲筍的肉圓，那也很抱歉，咱們基隆肉圓裡就只擱這兩味。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 8 小時前
三上悠亞加盟台灣啦啦隊！昔曝「瘦身不瘦胸」減重菜單，美胸秘訣靠它
三上悠亞加盟台灣啦啦隊！昔曝「瘦身不瘦胸」秘訣造咖 ・ 19 小時前
30米金黃燈海聖誕樹浪漫美拍！南台灣最高造景雪花秀時間必看
聖誕樹,聖誕節,台南市,台南聖誕樹,台南聖誕節,台南新光三越,台南西門新天地 巨型燈海聖誕樹拍起來太壯觀！「新光三越 台南西門新天地」今年有別以往的實體聖誕樹造景，採用燈海在建築外牆上打造30米、南台灣最高的聖誕樹，快將雪花秀時間及順遊景點筆記起來，前往捕捉浪漫氛圍美照！景點+ ・ 1 天前
轉隊太陽首秀狂砍29分卻傷退！Jalen Green腿筋拉傷將缺陣數週
鳳凰城太陽後衛Jalen Green因右腿腿筋拉傷將休戰一段時間，球團今（12）日宣布，將在四到六週後再次接受傷勢評估。鏡報 ・ 20 小時前
基隆深夜食堂！沒有生魚片也精彩的日式烤物饗宴，來這裡喝一杯，氣氛好到像走進動畫場景！
藏身在基隆街角的日式居酒屋～擇食居酒屋，夜晚的燈光暖得像宮崎駿動畫裡的畫面，那天我們沒有點生魚片，卻意外嚐到了更深的溫度，從玉子燒到味噌松阪豬，每一口都像被生活輕輕擁抱。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 11 小時前
颱風天飛機延誤或停飛、民宿不退費怎麼辦？旅遊不便險可以理賠嗎？
颱風來襲，出國旅遊飛機航班延誤、停飛怎麼辦？如果在國內旅遊想申請退費可以嗎？民宿不退該如何自保？旅遊不便險又該如何申請？Yahoo新聞編輯室帶你一起來了解。Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 2 年前
延伸感落羽松樹海步道免費拍！10大取景範本3大景點順遊
落羽松,雲林縣,雲林景點,雲林落羽松,林內景點,林內落羽松,免費落羽松,九芎村落羽松祕境 唯美延伸感落羽松樹海這裡拍！「九芎村落羽松祕境」擁有整齊排列的落羽松林，不僅形成具延伸感的樹海步道，這裡還是一處免費的落羽松景點，快將取景範本及順遊景點筆記起來，把握賞期造訪！景點+ ・ 10 小時前