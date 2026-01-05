走進BAO BAO包的宇宙探險吧 ISSEY MIYAKE把城市建築在包款上

BAO BAO MAP系列以手繪風格的三角片描繪街道輪廓。（君梵提供）

喜歡BAO BAO包款的ISSEY MIYAKE粉必看！在2026春夏系列，品牌以城市為主題，將路上的風景與街道輪廓描繪成由三角片構成的平行世界，讓想像力成為一張機票，帶著你向BAO BAO ISSEY MIYAKE宇宙出發嚕！

MAP系列托特包正反兩面不同。各NT$22,200（君梵提供）

本季全新的MAP系列採用具布料質感的霧面材質，以手繪風格的三角片描繪街道輪廓，材質上的印刷細節營造出細緻的立體感，象徵城市中的建築物。 LUCENT W COLOR系列在包款正反兩面呈現不同的配色，實現一個當兩個用的包包自由：霧面、具皮革質感的材質，正面以清新亮麗的色彩為主，背面則搭配柔和色系，呼應春季到來。

LUCENT W COLOR系列托特包。各NT$13,600（君梵提供）

其他如BOSTON系列，寬幅的頂部開口與具有結構感的立體側摺，讓包款的收納遠超乎外觀想像；小尺寸最能應對短暫外出與日常生活，恰好容納錢包、手機與小型水瓶。相對應的CRYSTAL MATTE系列可以說是媽媽包首選：肩背包配以寬版皮革背帶與金屬配件點綴、手提包附可拆卸背帶，雙用設計兼具靈活多變的功能性。

BOSTON 系列手提包（S）。NT$17,600（君梵提供）

