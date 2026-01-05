走進BAO BAO包的宇宙探險吧 ISSEY MIYAKE把城市建築在包款上
喜歡BAO BAO包款的ISSEY MIYAKE粉必看！在2026春夏系列，品牌以城市為主題，將路上的風景與街道輪廓描繪成由三角片構成的平行世界，讓想像力成為一張機票，帶著你向BAO BAO ISSEY MIYAKE宇宙出發嚕！
本季全新的MAP系列採用具布料質感的霧面材質，以手繪風格的三角片描繪街道輪廓，材質上的印刷細節營造出細緻的立體感，象徵城市中的建築物。 LUCENT W COLOR系列在包款正反兩面呈現不同的配色，實現一個當兩個用的包包自由：霧面、具皮革質感的材質，正面以清新亮麗的色彩為主，背面則搭配柔和色系，呼應春季到來。
其他如BOSTON系列，寬幅的頂部開口與具有結構感的立體側摺，讓包款的收納遠超乎外觀想像；小尺寸最能應對短暫外出與日常生活，恰好容納錢包、手機與小型水瓶。相對應的CRYSTAL MATTE系列可以說是媽媽包首選：肩背包配以寬版皮革背帶與金屬配件點綴、手提包附可拆卸背帶，雙用設計兼具靈活多變的功能性。
更多鏡週刊報導
簽票會直接開唱10首 丁噹預告新單曲〈最痛的遺憾〉暖身高雄巨蛋
《尋秦記》未演先轟動 古天樂、郭羨妮、宣萱電影版重聚
日本鬼塚虎馬年限定鞋款 讓你踩上好運與正能量
其他人也在看
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 11
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 17 小時前 ・ 5
消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神
消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 25
王陽明新年信義區出車禍！ 綠燈起步「直撞前車」直道歉：我會負責
才剛迎接2026年，藝人王陽明就驚傳在台北市信義區的街頭發生車禍，他在社群分享一段影片，畫面中可以看到他在BELLAVITA百貨旁的路口，他開車在路口等紅綠燈，看到綠燈就直接踩油門，沒注意前車情況，直直往別人車尾撞上，所幸雙方人都平安，他也無奈坦言是他的問題，承諾會向對方負責。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 18
米可白自爆2月將動刀！南下拍戲「壓力大到情緒耗盡」 親吐：昏睡兩天
女星米可白一向樂於在社群分享工作與生活點滴，4日晚間她曬出一張近照，意外透露自己即將在2月初接受鼻部手術，也同步吐露近期拍戲後身心俱疲的真實狀態，引發粉絲關心。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 2
花6990看蔡依林演唱會！她嘆「卻是990的視野」洩難忘體驗：還被噴口水
蔡依林（Jolin）一連3場「PLEASURE」世界巡迴演唱會，1日晚間在台北大巨蛋圓滿落幕，而她砸9億將大型動物道具搬進舞台，也成為大眾討論的話題。昨（2日）主持人「芳小如」則在社群中分享觀看演唱會的感受，不過她透露自己花$6990，「看到的卻是$990的視野」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22
青峰抱病去中國開唱「遭主辦威脅」！怒控5大罪狀：寫進死亡筆記本
蘇打綠主唱青峰日前前往中國杭州，擔任前輩齊豫《豫·見》的演唱會嘉賓。不過他2日深夜列出主辦單位的5大罪狀，透露自己遭聯絡人出言威脅，「心疼齊姊承受更多」，更在文末寫到，「要把主辦寫進死亡筆記本。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
陶晶瑩早知情！自爆機場撞見「七七同行林俊傑家人」：看我嘴巴多緊
金曲歌王林俊傑（JJ）日前認愛24歲中國網紅「七七」，大方分享帶女友「見家長」的合照，突如其來的好消息引發外界震驚。陶晶瑩近日透露，在林俊傑尚未公開戀情前，她曾在機場巧遇兩人，讓陶晶瑩忍不住笑說：「你看我嘴巴多緊，都沒有講。」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 23
被曹西平暗戀30年！陳亞蘭驚訝揭互動：當時可能會考慮
66歲資深藝人曹西平去年底於家中離世，讓許多人相當不捨。回顧曹西平生平，他這些年來未婚無子，更幾乎沒傳緋聞，僅有曾在節目被爆料暗戀陳亞蘭30年。而今（3）日陳亞蘭出席歌仔戲實境節目《女俠俱樂部》開鏡記者會，被問及此事也做出回應。曹西平生前曾在節目上提到，見到陳亞蘭時有小鹿亂撞的感覺，過去還跟龍千玉說自由時報 ・ 1 天前 ・ 23
網美囂張喊「頂流全睡完」！網酸：男神新年全挫在等
新年才剛開始，娛樂圈卻已掀起風暴，中國網美司曉迪突在元旦後「手撕娛樂圈」，自稱掌握多名頂流男神私密內幕，瞬間引爆網路，相關男星工作室接力闢謠，被網友戲稱是「開年最大型公關演練」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 27
陳亞蘭被曹西平暗戀30年 揭2人互動！一條件「可能會考慮」
曹西平12月29日在新北三重住處安詳辭世，享壽66歲，他過去上節目時曾自爆暗戀陳亞蘭30年，今（1╱3）她與王彩樺、莊凱勛、謝雨芝、白雲出席台灣首部以歌仔戲為主題的實境節目《女俠俱樂部》開鏡記者會時驚訝表示根本不知道此事，曹西平也沒打過電話給她，最後不好意思地說如果他當面告白，「我可能會考慮」。太報 ・ 1 天前 ・ 9
陳明真化身「最暖媽祖」！ 曝10年前北港求子神蹟「每天都感謝註生娘娘」
陳明真這回飾演的「三媽」，走的是「暖心實力派」路線。她在片中化身為一位劇團團長，專門收養弱勢孩子，用藝術來傳遞正能量。陳明真笑說，導演不拍高高在上的神蹟，而是要拍出媽祖的「精神」，「我就像潛伏在社會裡的『媽祖』，默默守護大家，這種設定真的超有愛！」聊到電...CTWANT ・ 1 天前 ・ 16
北海道捕獲野生陳冠希！陪女兒滑雪超暖爸 素顏狀態卻引發網友熱議
陳冠希近日現身日本北海道滑雪場，陪伴老婆與女兒同行，不僅展現父愛一面，素顏狀態也意外成為網友熱議焦點。日本北海道二世谷向來是藝人與名人偏愛的滑雪勝地，日前才有網友在當地裸湯巧遇阮經天，引發討論，近日又有遊客在滑雪場認出陳冠希一家三口同行出遊。目擊者指出，陳冠希帶著老婆秦舒培與女兒現身雪場，全程陪伴孩子活動，畫面十分溫馨。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 37
女星被爆是恐怖雙面人！「狂砸碗盤」命美乳女神蹲地收拾
女星被爆是恐怖雙面人！「狂砸碗盤」命美乳女神蹲地收拾EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 4
趙露思2026不藏了！拋出重磅喜訊 親吐健康近況：希望藥量減半
中國女星趙露思雖然在去年（2025）面臨生病、與經紀公司產生合約糾紛，但後續她憑藉電視劇《許我耀眼》翻身，不只簽下新東家，人氣更是水漲船高。然而，趙露思在迎接全新一年的到來，她也透露了身體狀況，雖然尚未停藥，不過她表示在今年有望回歸演戲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
台東跨年封神！網挖出20年前S.H.E跨年「搭直升機趕場」她嚇到尖叫
台東跨年被譽為是全國最強，也讓網友們開始回味以往跨年的卡司，然而，有網友挖出女團「S.H.E」20年前跨年趕場的趣事，提到當時她們是搭直升機，其中懼高的Hebe（田馥甄）更是顯得忐忑不安。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
張惠妹跨年封神！1細節被發現「致敬師兄張雨生」 網哭：活在她心中
由天后張惠妹一手打造並擔任總導演的台東《東！帶我走》跨年晚會，於跨年夜在台東登場，憑藉完整音樂編排與情感流動的節目設計獲得高度好評，線上直播累計觀看人次突破30萬，引發網友熱烈討論，其中更有人發文指出，晚會名稱《東！帶我走》像是致敬師兄張雨生的經典歌曲〈帶我去月球〉，讓不少觀眾感動直呼「妹神真的很努力讓大家記得張雨生」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
郭富城嫩妻出手闊綽！現蹤上海掃貨黃金 「3大袋戰利品」估破百萬
香港天王郭富城與小22歲的嫩妻方媛結婚多年，本就育有兩女的他們，在去年（2025）11月又迎來第三胎的誕生，家庭生活十分美滿。近日，產後回歸的方媛也曬出在上海逛金飾店的影片，其中她展現驚人購買力也掀起大家討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 21
扛《尋秦記》票房⋯古天樂驚傳病倒住院 睽違12年驚喜宣布來台
由古天樂、林峯、宣萱領銜主演的電影《尋秦記》，自上映以來橫掃港澳及中國大陸市場，票房連連創下影史新高。然而，在票房凱旋的背後，身兼總監製與男主角的古天樂卻驚傳因體力透支緊急住院。昨（2）日粉絲圈與影院現場紛紛傳出古天樂缺席活動的消息，引發全網對於這位「影壇勞模」身體狀況的高度關注。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 6
影帝愛女「元旦陳屍飯店」！79歲湯米李瓊斯首發聲
79歲好萊塢影帝湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）有過3段婚姻，並與第二任妻子育有2個孩子，不過，其中一名女兒維多利亞瓊斯（Victoria Jones），卻在今年新年第一天驚傳猝逝，震撼許多人。對此，維多利亞的家人也發表聲明回應了。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 18